Así queda el ranking WTA tras el tropiezo de Aryna Sabalenka en Wuhan

La tenista bielorrusa llegó al torneo con la misión de defender los puntos obtenidos por alcanzar las semifinales en 2025. Sin embargo, su derrota ante Ann Li le impedirá repetir aquel resultado y conservar las unidades correspondientes a esa actuación.

Sabalenka cayó por 3-6, 6-4 y 7-6 (5), después de desperdiciar una ventaja que parecía encaminarla hacia la victoria. La estadounidense remontó el encuentro y selló el triunfo en el desempate del tercer set.

La eliminación representa un revés para la jugadora, quien había conquistado el WTA de Wuhan en tres ocasiones: 2018, 2019 y 2024. Además, el resultado prolonga su racha negativa, pues acumula dos derrotas consecutivas.

¿Cómo queda el Top 10 del ranking WTA?

De acuerdo con las cifras proporcionadas en la clasificación de referencia, las diez primeras posiciones del ranking WTA están encabezadas por Elena Rybakina, seguida de Aryna Sabalenka y Mirra Andreeva.

Elena Rybakina: 9,197 puntos. Aryna Sabalenka: 7,560 puntos. Mirra Andreeva: 6,371 puntos. Jessica Pegula: 6,235 puntos. Coco Gauff: 5,974 puntos. Elina Svitolina: 5,036 puntos. Karolina Muchova: 4,833 puntos. Linda Noskova: 4,679 puntos. Iga Swiatek: 4,119 puntos. Marta Kostyuk: 3,920 puntos.

Elena Rybakina mantiene la ventaja sobre Sabalenka

Aunque Elena Rybakina tampoco participa en el WTA 1000 de Wuhan, la kazaja perderá 215 puntos correspondientes a los cuartos de final que disputó en 2025. Aun con ese ajuste, su ventaja sobre Sabalenka seguirá siendo considerable, de acuerdo con las cifras de referencia.

La lucha por el número uno continuará dependiendo de los resultados de ambas tenistas en los próximos torneos. Para Sabalenka, el desafío será recuperar regularidad y sumar puntos que le permitan recortar la distancia con la líder del circuito femenino.