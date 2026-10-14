Sabalenka queda eliminada del WTA de Wuhan: pierde ante Ann Li y enciende las alarmas

La temporada de Aryna Sabalenka atraviesa otro momento complicado. La tenista bielorrusa quedó eliminada en su primer partido del WTA de Wuhan tras caer frente a la estadounidense Ann Li por 3-6, 6-4 y 7-6, en un encuentro que también dejó preocupación por las molestias que presentó en la rodilla derecha.

La número uno del tenis femenino en etapas recientes necesitó atención del fisioterapeuta durante el tercer set, cuando se encontraba abajo en el marcador. Aunque intentó continuar y pelear por la victoria, terminó cediendo el partido en el desempate, con lo que aumentaron las dudas sobre su estado físico de cara al cierre de la temporada.

Sabalenka recibió atención médica durante el partido

La bielorrusa llegó a su debut con una rodillera en la pierna derecha, aunque comenzó el encuentro con un rendimiento que parecía favorable. Se adjudicó el primer parcial por 6-3, pero Ann Li reaccionó en el segundo set y aprovechó las dificultades de su rival para igualar el marcador con un 6-4.

Muy preocupante presente de Aryna Sabalenka. No es la misma jugadora que hace algunos meses y no parece encontrar soluciones. Una nueva decepción para la bielorrusa. https://t.co/WqpMRn6sMM — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) October 14, 2026

En el tercer episodio, la estadounidense tomó ventaja y colocó el marcador 4-1 a su favor. Fue entonces cuando Sabalenka solicitó asistencia médica para recibir atención en la rodilla derecha. Pese a las molestias, la tenista intentó mantenerse en la competencia y llevó el duelo hasta el tie-break, donde finalmente se consumó su eliminación.

Por ahora, la información disponible no confirma la gravedad de la lesión ni establece cuánto tiempo podría necesitar para recuperarse. Su evolución será determinante para conocer si puede cumplir con los compromisos que todavía tiene previstos en el calendario.

Una temporada complicada para Aryna Sabalenka

El tropiezo en Wuhan se suma a una serie de resultados adversos para Aryna Sabalenka durante la gira asiática. Después de perder la final del US Open frente a Elena Rybakina y dejar de ocupar el primer lugar del ranking mundial, la tenista esperaba recuperar sensaciones en los torneos disputados en China.

Sin embargo, su participación en el WTA de Pekín terminó en la segunda ronda, donde perdió en dos sets ante Nikola Bartunkova. La eliminación temprana en Wuhan representa otro revés deportivo y llega en un momento en el que necesita recuperar regularidad para cerrar el año con mejores resultados.

La combinación de derrotas y problemas físicos ha complicado sus objetivos en la recta final de la temporada, aunque todavía falta conocer el alcance de las molestias que sufrió durante su último encuentro.

¿Sabalenka puede perder posiciones en el ranking WTA?

La derrota también tiene implicaciones para la lucha por los primeros lugares del ranking mundial de la WTA. De acuerdo con el panorama descrito antes del torneo, Sabalenka mantiene una disputa importante con Rybakina, mientras otras jugadoras como Mirra Andreeva y Jessica Pegula buscan acercarse en la clasificación.

Los resultados que consigan sus rivales y la actuación de la bielorrusa en los próximos compromisos serán factores clave para determinar cómo termina el año. Su posición dependerá tanto de los puntos que defienda como de los que sumen las demás contendientes.

¿Estará Aryna Sabalenka en las Finales de la WTA?

Una de las principales incógnitas es la participación de Aryna Sabalenka en las Finales de la WTA, torneo que reúne a las mejores tenistas de la temporada y que, según la información de referencia, está programado del 7 al 14 de noviembre en Indian Wells.

Su presencia dependerá de la evolución de la rodilla derecha y de las decisiones que tome junto con su equipo médico. Hasta que exista una actualización oficial sobre su estado físico, no es posible asegurar que estará ausente del torneo.

La eliminación en Wuhan deja a Sabalenka con dos desafíos inmediatos: recuperar su mejor nivel competitivo y conocer el alcance de sus molestias. El desenlace de las próximas semanas será clave para definir su cierre de temporada y su posición entre las principales figuras del tenis femenino.