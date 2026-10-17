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Inauguran la cuarta edición de la Liga Formativa Mérida con más de 300 equipos

El Estadio Gral. Salvador Alvarado fue sede de la colorida inauguración de la cuarta edición de la Liga Formativa Mérida de fútbol, con la participación de más de 300 equipos.

Marco Sánchez Solís

Por Marco Sánchez Solís

17 de oct de 2026

1 min

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El desfile de delegaciones contó con un ambiente festivo adornado con globos, humo y botargas.
El desfile de delegaciones contó con un ambiente festivo adornado con globos, humo y botargas. / Marco Sánchez Solís

​El Estadio Gral. Salvador Alvarado se vistió de gala para recibir a más de 300 equipos en la inauguración de la cuarta edición de la Liga Formativa Mérida de fútbol.

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​El evento comenzó con el desfile de los conjuntos, el cual se dio en medio de música y color, con globos, humo y botargas ante el apoyo de los padres de familia.

​“Iniciamos una nueva aventura con muchos sueños, queremos que los niños crezcan dentro de los valores del deporte en un ambiente sano y familiar”, comentó José Pech, organizador de la copa.

​El torneo cuenta con equipos de Mérida y de distintos municipios del interior del Estado en categorías de escuelita, micros, infantil menor, infantil mayor, Niños Héroes, juvenil menor y juvenil mayor.

JGH