Inauguran la cuarta edición de la Liga Formativa Mérida con más de 300 equipos

​El Estadio Gral. Salvador Alvarado se vistió de gala para recibir a más de 300 equipos en la inauguración de la cuarta edición de la Liga Formativa Mérida de fútbol.

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​El evento comenzó con el desfile de los conjuntos, el cual se dio en medio de música y color, con globos, humo y botargas ante el apoyo de los padres de familia.

​“Iniciamos una nueva aventura con muchos sueños, queremos que los niños crezcan dentro de los valores del deporte en un ambiente sano y familiar”, comentó José Pech, organizador de la copa.

​El torneo cuenta con equipos de Mérida y de distintos municipios del interior del Estado en categorías de escuelita, micros, infantil menor, infantil mayor, Niños Héroes, juvenil menor y juvenil mayor.

JGH