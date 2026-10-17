Uno de cada siete habitantes de Yucatán enfrenta dificultades para acceder a una alimentación nutritiva

Casi 348 mil 500 personas en Yucatán presentan carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, según la medición oficial más reciente disponible del Inegi.

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La cifra corresponde al 2024 y equivale a 14.7% de la población estatal, ligeramente por encima del promedio nacional de 14.4%. Hasta ahora no existe una medición estatal más reciente que sustituya ese dato.

Aunque la carencia disminuyó frente a años anteriores, sigue afectando aproximadamente a una de cada siete personas en el estado.

En el 2022, la población con esa carencia ascendía a alrededor de 366 mil 600 personas. Para el 2024 bajó a 348 mil 500, una reducción cercana a 18 mil personas en dos años. La mejora existe, pero fue más moderada que la registrada entre el 2020 y el 2022.

El Banco atiende a casi 40 mil

La actualización más reciente del Banco de Alimentos de Yucatán muestra que su cobertura ronda actualmente las 40 mil personas en más de 60 municipios.

La organización reportó este mes que rescata alrededor de 200 mil kilogramos de alimentos cada mes, que distribuye entre familias y comunidades en situación de vulnerabilidad.

Ese alcance equivale, en términos aproximados, a poco más de una de cada nueve personas que presentan carencia alimentaria según la última medición estatal.

La comparación debe tomarse sólo como referencia de escala: no todas las personas con carencia alimentaria requieren el mismo tipo de apoyo y los beneficiarios del Banco pueden coincidir con quienes reciben programas públicos.

En el 2025, el organismo había atendido a 38 mil 234 personas, distribuyendo 180 mil 751 paquetes y rescatando más de 2.5 millones de kilogramos de alimentos.

La cobertura pública es mayor

La asistencia alimentaria estatal tiene un alcance más amplio. El DIF Yucatán informó que durante los últimos dos años distribuyó 30 millones de raciones escolares a 125 mil niñas, niños y adolescentes de 105 municipios.

En el mismo periodo entregó 780 mil despensas a 34 mil familias.

Sólo durante una jornada realizada en abril del 2026 se distribuyeron 64 mil 132 canastas alimentarias a más de 32 mil personas en los 106 municipios.

Estas cifras no pueden sumarse directamente con las del Banco de Alimentos para calcular una cobertura total, porque una misma persona o familia puede aparecer en más de un programa.

Tampoco existe un padrón público consolidado que permita saber cuántas de las casi 348 mil personas con carencia reciben algún tipo de apoyo y cuántas permanecen fuera de toda red de asistencia.

Un problema latente

La última medición oficial muestra que Yucatán se encuentra ligeramente por encima del promedio nacional en carencia alimentaria.

En 2024, el porcentaje estatal fue de 14.7%, frente a 14.4% del país. Campeche registró 16.9% y Quintana Roo 13.1%.

La asistencia ha aumentado y las redes públicas y privadas alcanzan hoy a decenas de miles de personas. Sin embargo, el dato estructural sigue siendo elevado: casi 348 mil 500 yucatecos enfrentan dificultades para acceder regularmente a una alimentación nutritiva y de calidad.

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El problema ya no es sólo cuánto alimento se reparte, sino cuánto falta para identificar y atender a quienes siguen fuera de los programas.

JGH