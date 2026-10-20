Síguenos

Última hora

Yucatán

Hombre muere dentro de su camioneta en el módulo del reemplacamiento al Norte de Mérida

Deportes

El campeón se mantiene invicto, PSG se impone al Barcelona en vibrante duelo

El cuadro francés sorprendió al vencer al Barcelona, y se mantiene invicto en la Champions League.

Por Redacción Por Esto!

20 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

El campeón se mantiene invicto, PSG se impone al Barcelona en vibrante duelo
El campeón se mantiene invicto, PSG se impone al Barcelona en vibrante duelo / Instagram:psg

Uno de los duelos más esperados de la Jornada 3 de la Champions League, era el que protagonizaron el París Saint-Germain en contra del Barcelona, enfrentamiento que no decepcionó a los fans.

El partido estuvo lleno de goles, donde el conjunto comandado por Luis Enrique logró imponerse al Barcelona con un marcador de 4-3, con este resultado, el cuadro parisino mantiene paso perfecto en la UEFA Champions League, mientras que el conjunto español sufrió su primera derrota.

Yamal

Noticia Destacada

Lamine Yamal desató la magia en la Champions: engañó a su rival con una rabona falsa y dio asistencia

Así fue el duelo entre el PSG y el Barcelona

El primer tanto llegó al minuto 38 para el PSG, por conducto de Desiré Doué, mientras que el empate para el Barcelona fue por medio de Xavi Espart, momento en que mejor jugó el cuadro español.

Sin embargo, al minuto 72, Lucas Hernandez volvió a poner en ventaja a los franceses, pero tras una gran jugada, Lamine Yamal volvió a poner parejo el marcador. Después, Vitinha volvió a marcar para los locales al 81 y puso el marcador 3-2, minutos antes del final Fabián Ruiz, marcó el tanto definitivo, sepultando la esperanzas del Barcelona.

Los Vikingos festejaron en grande su anotación contra el Bayern.

Noticia Destacada

Barça, Arsenal y Atlético lucen goles en Europa, batacazo del Inter

¿Cómo quedaron los otros partidos de la Champions League?

  • Sabah Futbol Klubu 1-2 Dortmund
  • Fenerbahce 2-2 Slavia Praga
  • Manchester City 5-1 AEK
  • Porto 0-1 PSV
  • Roma 4-0 Slovan Bratislava
  • Liverpool 4-3 Villarreal
  • Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid
  • Napoli 4-3 F.K. Bodø/Glimt

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal

Te puede interesar