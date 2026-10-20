El campeón se mantiene invicto, PSG se impone al Barcelona en vibrante duelo

Uno de los duelos más esperados de la Jornada 3 de la Champions League, era el que protagonizaron el París Saint-Germain en contra del Barcelona, enfrentamiento que no decepcionó a los fans.

El partido estuvo lleno de goles, donde el conjunto comandado por Luis Enrique logró imponerse al Barcelona con un marcador de 4-3, con este resultado, el cuadro parisino mantiene paso perfecto en la UEFA Champions League, mientras que el conjunto español sufrió su primera derrota.

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Así fue el duelo entre el PSG y el Barcelona

El primer tanto llegó al minuto 38 para el PSG, por conducto de Desiré Doué, mientras que el empate para el Barcelona fue por medio de Xavi Espart, momento en que mejor jugó el cuadro español.

Sin embargo, al minuto 72, Lucas Hernandez volvió a poner en ventaja a los franceses, pero tras una gran jugada, Lamine Yamal volvió a poner parejo el marcador. Después, Vitinha volvió a marcar para los locales al 81 y puso el marcador 3-2, minutos antes del final Fabián Ruiz, marcó el tanto definitivo, sepultando la esperanzas del Barcelona.

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¿Cómo quedaron los otros partidos de la Champions League?

Sabah Futbol Klubu 1-2 Dortmund

Fenerbahce 2-2 Slavia Praga

Manchester City 5-1 AEK

Porto 0-1 PSV

Roma 4-0 Slovan Bratislava

Liverpool 4-3 Villarreal

Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid

Napoli 4-3 F.K. Bodø/Glimt

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