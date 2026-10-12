Champions League 2026: partidos, horarios y dónde ver la Jornada 2 el 13 y 14 de octubre en la Península

La emoción del futbol europeo vuelve a las pantallas con una nueva fecha de la UEFA Champions League. Los encuentros del martes 13 y miércoles 14 de octubre presentan una agenda con enfrentamientos entre clubes de primer nivel, incluidos varios duelos que prometen captar la atención de los aficionados mexicanos.

Entre los partidos más esperados destacan Atlético de Madrid vs Manchester United, Roma vs Real Madrid y Manchester City vs PSG. Además, habrá un posible enfrentamiento con sabor mexicano: el Betis de Álvaro Fidalgo recibirá al Porto de Santiago Giménez.

Para que no te pierdas ningún encuentro, aquí te compartimos la agenda completa de la Jornada 2, con los horarios para Campeche, Mérida y Quintana Roo, así como los canales y plataformas donde se transmitirán los partidos, según la programación proporcionada.

¿Qué partidos de la Champions League se juegan el martes 13 de octubre?

La actividad del martes comenzará por la mañana y continuará con una cartelera vespertina en la que destacan los enfrentamientos entre equipos históricos del futbol europeo.

Martes 13 de octubre

Lens vs Sporting Lisboa: 10:45 horas en Campeche y Mérida; 11:45 horas en Quintana Roo. Transmisión por TNT Sports y HBO Max.

10:45 horas en Campeche y Mérida; 11:45 horas en Quintana Roo. Transmisión por TNT Sports y HBO Max. Sabah vs Slavia Praga: 10:45 horas en Campeche y Mérida; 11:45 horas en Quintana Roo. Transmisión por FOX One.

10:45 horas en Campeche y Mérida; 11:45 horas en Quintana Roo. Transmisión por FOX One. Galatasaray vs FC Barcelona: 13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por TNT Sports y HBO Max.

13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por TNT Sports y HBO Max. RB Leipzig vs PSV: 13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por HBO Max.

13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por HBO Max. Arsenal vs Lille: 13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por Space y HBO Max.

13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por Space y HBO Max. Atlético de Madrid vs Manchester United: 13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por FOX One.

13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por FOX One. Villarreal vs Napoli: 13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por FOX One.

13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por FOX One. Viking vs Bayern Múnich: 13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por FOX One.

13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por FOX One. Inter vs Club Brujas: 13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por HBO Max.

¿Qué partidos se juegan el miércoles 14 de octubre?

La actividad continuará el miércoles con una cartelera que incluye al Real Madrid, Liverpool, Manchester City y PSG. También destaca el encuentro entre Betis y Porto, que podría reunir a dos futbolistas mexicanos en el terreno de juego.

Miércoles 14 de octubre

LASK vs Liverpool: 10:45 horas en Campeche y Mérida; 11:45 horas en Quintana Roo. Transmisión por FOX One.

10:45 horas en Campeche y Mérida; 11:45 horas en Quintana Roo. Transmisión por FOX One. Feyenoord vs Como: 10:45 horas en Campeche y Mérida; 11:45 horas en Quintana Roo. Transmisión por TNT Sports y HBO Max.

10:45 horas en Campeche y Mérida; 11:45 horas en Quintana Roo. Transmisión por TNT Sports y HBO Max. Shakhtar vs AEK Atenas: 13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por Space y HBO Max.

13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por Space y HBO Max. Betis vs Porto: 13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por FOX One.

13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por FOX One. Roma vs Real Madrid: 13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por FOX One.

13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por FOX One. Slovan Bratislava vs Stuttgart: 13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por FOX One.

13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por FOX One. Aston Villa vs Fenerbahce: 13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por TNT Sports y HBO Max.

13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por TNT Sports y HBO Max. Manchester City vs PSG: 13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por HBO Max.

13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por HBO Max. Bodo/Glimt vs Borussia Dortmund: 13:00 horas en Campeche y Mérida; 14:00 horas en Quintana Roo. Transmisión por FOX One.

Álvaro Fidalgo vs Santiago Giménez: el duelo mexicano que destaca

Uno de los partidos que podría atraer mayor atención entre los aficionados mexicanos es el Betis vs Porto, programado para el miércoles 14 de octubre. El encuentro podría enfrentar a Álvaro Fidalgo, con el conjunto español, y a Santiago Giménez, con el equipo portugués, según la información proporcionada.

Los seguidores estarán pendientes del desempeño de ambos futbolistas y de sus respectivos clubes en la competencia europea. Su posible enfrentamiento representa uno de los atractivos de la jornada para quienes siguen a los jugadores mexicanos en el futbol internacional.

¿Dónde ver la Champions League en Campeche, Mérida y Quintana Roo?

De acuerdo con la agenda compartida, los partidos se distribuirán entre TNT Sports, FOX One, Space y HBO Max, según el encuentro. La disponibilidad puede variar de acuerdo con el servicio contratado, por lo que se recomienda revisar la programación de cada plataforma antes del inicio.

Recuerda que Campeche y Mérida comparten horario, mientras que Quintana Roo tiene una hora más. Así podrás organizarte para seguir los partidos de la Jornada 2 de la Champions League sin perderte los encuentros más esperados.