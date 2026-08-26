Champions League 2026-27: así se repartieron los equipos antes del esperado sorteo

La espera está por terminar para los clubes que disputarán la Champions League 2026-2027. Antes del sorteo que definirá el camino de los equipos en la Fase de Liga, la UEFA ya tiene conformados los cuatro bombos con los 36 participantes, entre ellos Real Madrid, Barcelona, PSG y Bayern Múnich.

El sorteo se realizará este jueves 27 de agosto y servirá para establecer los ocho compromisos que deberá disputar cada club en la primera etapa del torneo. La distribución de los equipos se realizó de acuerdo con el coeficiente de la UEFA, lo que permitió conformar los cuatro grupos previos al evento.

Bombo 1 de la Champions League 2026-2027

Los principales candidatos al título y varios de los clubes más importantes de Europa quedaron ubicados en el Bombo 1. En este grupo aparecen equipos como el PSG, Real Madrid, Barcelona y Manchester City.

PSG

Bayern Múnich

Real Madrid

Liverpool

Inter de Milán

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atlético de Madrid

Bombo 2: los equipos que esperan conocer a sus rivales

El Bombo 2 de la Champions League también reúne a clubes con amplia experiencia internacional y equipos que podrían convertirse en rivales complicados durante la Fase de Liga. Manchester United, Borussia Dortmund y Roma forman parte de este sector.

Borussia Dortmund

AS Roma

Sporting de Lisboa

Aston Villa

Porto

Manchester United

Brujas

Real Betis

PSV

Bombo 3 de la Champions League 2026-2027

En el Bombo 3 quedaron equipos como Napoli, Villarreal y Leipzig, además de otros clubes que buscarán dar la sorpresa en la nueva edición del torneo europeo.

Feyenoord

Lille

Bodø/Glimt

Napoli

Leipzig

Villarreal

Fenerbahce

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

Bombo 4: los últimos clubes clasificados

El último grupo del sorteo de la Champions League 2026-2027 está integrado por nueve equipos. Entre ellos aparecen Stuttgart, Lens y Como, además de clubes que buscarán aprovechar la oportunidad de competir ante los gigantes del futbol europeo.

Slavia Praga

Slovan Bratislava

Stuttgart

AEK Atenas

LASK

Como

Lens

Viking

Sabah

CONFIRMED: #UCLdraw pots for the league phase 👀 pic.twitter.com/LpMjiap6RF — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 26, 2026

¿Cómo será el sorteo de la Champions League 2026-2027?

El formato de la Fase de Liga establece que cada uno de los 36 equipos tendrá que disputar ocho partidos. El objetivo será sumar los puntos suficientes para terminar entre los 24 mejores clubes de la clasificación general y mantenerse con vida en la competencia.

Cada participante tendrá como rivales a dos equipos de cada uno de los cuatro bombos, incluido el grupo en el que se encuentre. De esta forma, los clubes conocerán durante el sorteo los ocho encuentros que conformarán su calendario de la primera fase.

Las restricciones para los posibles cruces de la Champions League

El procedimiento de la Champions League contempla varias reglas para evitar determinados enfrentamientos. Una de ellas establece que los clubes no podrán medirse ante equipos de su mismo país durante esta etapa.

Además, cada conjunto tendrá un límite de dos rivales procedentes de una misma liga extranjera. Por ejemplo, si un equipo ya quedó emparejado con dos clubes de la Premier League, no podrá recibir a un tercer rival inglés en esta fase.

También existen restricciones relacionadas con la condición de local o visitante. Esto significa que un enfrentamiento no podrá repetirse con el mismo orden de sede en determinadas circunstancias, por lo que el sorteo de la Champions League 2026-2027 deberá cumplir con todos los criterios establecidos antes de definir los partidos.

Con los bombos ya confirmados, clubes como Real Madrid, Barcelona, Liverpool y Bayern Múnich están a la espera de conocer el camino que tendrán que recorrer en una nueva temporada de la máxima competición de clubes de Europa.