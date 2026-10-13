Una finta que engañó a su marcador y un pase que terminó en gol fueron suficientes para que Lamine Yamal se robara los reflectores en la goleada del Barcelona por 4-1 ante el Galatasaray, en la Jornada 2 de la Champions League. Aunque el joven delantero no logró marcar, volvió a demostrar que su talento puede cambiar el rumbo de un partido.

La jugada se produjo cuando el atacante español recibió el balón por la banda derecha y se acercó al área rival. En lugar de ejecutar una rabona, como parecía que haría, realizó un amague que descolocó a su oponente, lo superó y envió un pase preciso para que Anthony Gordon únicamente empujara la pelota al fondo de la portería.

Lamine Yamal desató la magia en la Champions: engañó a su rival con una rabona falsa y dio asistencia

HOLD ONNN 😭🙆🏽‍♀️ WHAT HAS LAMINE YAMAL JUST DONE???? 😮‍💨🤯🔥 THIS BOY IS ACTUALLY UNREAL!!! 😭👏🏽 https://t.co/EGX0N4JFgW — MikeSea Reign (@Onungeneeze) October 14, 2026

La asistencia sirvió para que el delantero inglés anotara el tercer tanto del conjunto catalán durante el encuentro disputado en territorio turco. Con un marcador final de 4-1, el equipo blaugrana consiguió una victoria contundente en el torneo europeo y confirmó el buen momento que atraviesa en el arranque de la temporada.

Más allá de quedarse sin gol, Lamine Yamal volvió a ser decisivo con su habilidad para superar defensas y generar oportunidades para sus compañeros. Sus actuaciones fortalecen su posición entre las figuras del futbol internacional y alimentan las expectativas sobre una posible conquista del Balón de Oro.

El siguiente reto para el equipo dirigido por Hansi Flick llegará el próximo sábado, cuando visite al Betis, conjunto en el que milita el mexicano Álvaro Fidalgo. El Barcelona buscará trasladar su buen rendimiento europeo a la competición española, donde también ha conseguido resultados destacados.

En LaLiga, los catalanes suman ocho triunfos en ocho encuentros y se mantienen en el primer lugar de la clasificación. Con una ofensiva efectiva y el talento de jugadores como Yamal, el Barcelona pretende prolongar su gran inicio de campaña y mantenerse como uno de los principales candidatos a conquistar títulos esta temporada.