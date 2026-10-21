Cruz Azul vence a Pachuca y Pumas cae ante Santos.

En el marco de las acciones del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX disputadas este miércoles 21 de octubre, Cruz Azul consiguió una importante victoria en calidad de visitante al imponerse 2-1 a los Tuzos del Pachuca en la cancha del Estadio Hidalgo. De esta manera La Máquina sumó tres puntos.

Por su parte, los Pumas de la UNAM sufrieron un tropiezo al caer 2-0 frente a Santos Laguna en su visita al Estadio Corona en Torreón. Esta derrota dejó a los universitarios perder unidades valiosas en su aspiración por escalar posiciones en la tabla general de la Liga MX.

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En la Bella Airosa, La Máquina tomó la delantera en el marcador de manera temprana al minuto 13 gracias a una anotación de Gabriel "Toro" Fernández. Sin embargo, los locales respondieron rápidamente y emparejaron las acciones al minuto 20 gracias a Francisco Eduardo Venegas.

El empate a un gol se mantuvo hasta la recta final, cuando al minuto 79 Andrés Montaño convirtió con efectividad un cobro desde el punto penal ganando 2-1.

En Torreón, el panorama se complicó temprano para los universitarios tras sufrir una expulsión en los primeros instantes del partido, lo que obligó a replantear su esquema defensivo.

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Santos Laguna aprovechó la superioridad numérica desde el arranque y tomó la ventaja al minuto 6 a través de un cobro de penalti. Hacia el final del encuentro, al minuto 80, los Guerreros sellaron el triunfo 2-0 mediante una segunda pena máxima.

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