Captan a Gilberto Mora tramitando su INE en Tijuana tras cumplir la mayoría de edad

El mediocampista juvenil de los Xolos de Tijuana, Gilberto Mora, fue captado este martes 20 de octubre de 2026 en un Módulo de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) en Tijuana, Baja California, realizando el trámite correspondiente para obtener su credencial para votar.

La presencia del futbolista generó atención mediática luego de que el propio órgano electoral compartiera imágenes del jugador firmando la documentación requerida para el registro formal de su ciudadanía. El procedimiento administrativo se da a raíz de que "Morita" alcanzó la mayoría de edad el pasado 14 de octubre, al cumplir los 18 años.

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Más allá del cumplimiento de sus obligaciones y derechos político-electorales en México, la fecha representa un hito clave en su carrera, pues al cumplir la edad mínima por el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA, el canterano queda habilitado para concretar una eventual transferencia al fútbol europeo.

En el ámbito futbolístico, Mora ha acumulado una participación destacada durante el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, sumando cinco goles y una asistencia en ocho encuentros disputados con el club fronterizo.

En las últimas semanas, el mediocampista ha estado bajo observación médica y readaptación física tras presentar algunas molestias musculares, al tiempo que se mantienen las especulaciones en el mercado internacional de cara a las próximas ventanas de transferencias.

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