Liga MX: Monterrey de Almeyda vence al Pachuca y sueña con la Liguilla del Apertura 2026

El Monterrey regresó a la pelea por un lugar en la Liguilla del Apertura 2026 el domingo al vencer 2-1 al Pachuca de local en el estadio BBVA en el cierre de la Jornada del torneo, que lidera el América.

Dirigidos por el argentino Matías Almeyda, los Rayados se metieron a zona de clasificación a cuartos de final como octavos de la tabla con 17 puntos y un partido pendiente.

"Quedan cada vez menos fechas, lo importante era meternos en este lote, y ahora depende de nosotros", dijo Almeyda.

En este partido, el Pelado Almeyda debutó al futbolista más joven en la historia del Monterrey: el extremo mexicano-estadounidense Paxon Ruffin, de 16 años, ocho meses y 21 días.

"Con preguntas que le hago veo que está más maduro de su edad. Veo un joven con ideas claras", comentó el entrenador argentino.

Noticia Destacada Los Rays se imponen a los Guardianes y quedan a una victoria de disputar la Serie Mundial

"Lo que me gusta es que cuando le digo que gambetee, él gambetea, porque gambeteadores en el futbol actual cada vez son menos. Es un artista y hay que cuidarlo y corregirlo", añadió.

Los Tuzos, del técnico mexicano Benjamín Mora, sufrieron su quinta derrota y se quedaron con 13 unidades en el decimocuarto lugar.

Los Rayados resolvieron el partido antes del minuto 20. El uruguayo Diego Rossi marcó el 1-0 al 13' al rematar dentro del área chica el rebote de un penal que el portero Carlos Moreno le había contenido al argentino Lucas Ocampos.

Al 16', Ocampos condujo una contra y filtró la pelota para que Jesús "El Tecatito" Corona firmara el 2-0 con un toque picado ante la salida del guardameta. Los Tuzos descontaron con un remate de cabeza su prolífico goleador venezolano Salomón Rondón al 75'.

90'⏱️ | Monterrey 2-1 Pachuca | ¡Termina el partido!👊🏼¡Los tres puntos son de La Pandilla!🔥 ¡Arriba el Monterrey!🇫🇮 @CervezaTecate https://t.co/TzXwNFpdBF — Rayados (@Rayados) October 19, 2026

"El Pachuca es el equipo que más centros tira y tiene al goleador del torneo, que hace goles dentro del área chica. Terminamos defendiendo centros ante alguien a quien puedes marcar una o dos veces, pero mientras le tiren centros él va a hacer goles", reconoció Almeyda.

El Rey Salomón llegó a 13 anotaciones y se confirmó como líder de goleo individual del torneo Apertura, con cinco tantos de ventaja sobre su escolta, el brasileño Juninho, de los Pumas.

Juninho marcó dos goles el viernes para el triunfo 2-1 de los Pumas sobre el Atlante.