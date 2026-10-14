¡Laura Bozzo es trasladada a otro hospital en Acapulco! Captan su salida en ambulancia

La preocupación por la salud de Laura Bozzo aumentó luego de que fuera captada al salir en una ambulancia del hospital donde recibía atención médica en Acapulco, Guerrero. La conductora fue trasladada a otro centro hospitalario, mientras una camioneta relacionada con ella, en la que viajaban su hija y su chofer, siguió a la unidad médica así lo señaló el programa De Primera Mano.

De acuerdo con otros medios, la presentadora peruana ingresó a un hospital público de Acapulco después de presentar fuertes dolores abdominales, situación que requirió atención médica.

EXCLUSIVA ¡Laura Bozzo es TRASLADADA a otro hospital en Acapulco! Fue captada su salida en una ambulancia de hospital donde se encontraba #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/H9Bc8jexE9 https://t.co/mtAiU1uH70 — De Primera Mano (@deprimeramano) October 14, 2026

¿Qué le pasó a Laura Bozzo?

Según lo informado por su asistente, Laura Bozzo fue intervenida por una úlcera duodenal y su estado de salud se reporta estable, aunque permanece bajo observación médica.

La úlcera duodenal es una lesión que se desarrolla en el revestimiento del duodeno, la primera parte del intestino delgado, y puede provocar dolor abdominal. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer más detalles sobre el procedimiento médico al que fue sometida la conductora.

Laura Bozzo es trasladada a otro hospital en Acapulco

La salida de Laura Bozzo en una ambulancia llamó la atención luego de que se observara cómo la unidad abandonaba el hospital donde se encontraba. Detrás de ella circulaba una camioneta en la que viajaban su hija y su chofer, quienes la acompañaban durante el traslado.

Aunque su asistente informó que la conductora se encuentra estable, no se han difundido detalles adicionales sobre las razones específicas del cambio de hospital, ni sobre cuánto tiempo podría permanecer bajo vigilancia médica.

En la cuenta de Instagram de la conductora, la peruana señala que se encuentra bien y agradece el apoyo y muestras de cariño.

Por ahora, se espera que en las próximas horas se conozca más información sobre la evolución de la conductora y su recuperación tras la intervención por la úlcera duodenal.