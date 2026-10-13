Laura Bozzo habría sido hospitalizada de emergencia en Acapulco; esto se sabe

La conductora peruana Laura Bozzo habría sido internada de emergencia en el Hospital IMSS-Bienestar de El Quemado, en Acapulco, Guerrero, debido a presuntas complicaciones de salud que incluirían deshidratación severa y una obstrucción intestinal, de acuerdo con versiones difundidas en medios.

Según los reportes, la presentadora habría ingresado al nosocomio en condiciones delicadas, por lo que su estado de salud habría requerido atención médica urgente. Hasta el momento, no se ha dado a conocer una confirmación oficial sobre su hospitalización.

La información también señala que los médicos valorarían una cirugía de emergencia para atender la obstrucción intestinal. Entre las posibilidades mencionadas estaría retirar una parte del intestino afectado, aunque no se cuenta con información médica verificada que confirme el procedimiento.

Asimismo, las versiones difundidas apuntan a que Laura Bozzo no habría podido acudir a un hospital privado por presuntos problemas económicos. Sin embargo, este dato tampoco ha sido confirmado de manera independiente.

La noticia ha despertado inquietud entre quienes siguen la trayectoria de la conductora, reconocida por sus programas de televisión en México y otros países de Latinoamérica. Por ahora, se espera que su equipo de trabajo o una fuente oficial proporcione información sobre su condición y confirme los detalles de su presunto ingreso al Hospital IMSS-Bienestar de El Quemado.