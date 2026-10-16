Michelle Vieth solicita medidas de protección contra Héctor Soberón por presunta violencia digital

Michelle Vieth solicitó medidas de protección urgentes contra su exesposo, Héctor Soberón, al señalar presuntos actos de violencia de género, digital y mediática relacionados con declaraciones públicas sobre un abuso que sufrió y un video íntimo.

La actriz Michelle Vieth informó que emprendió acciones legales contra su exesposo, el también actor Héctor Soberón, al solicitar medidas de protección urgentes ante un juez de la Ciudad de México. La noticia se dio a conocer este viernes 16 de octubre mediante un comunicado difundido por su equipo jurídico.

De acuerdo con el documento, la petición se fundamenta en conductas que la actriz y sus representantes consideran posibles actos de violencia de género, digital y mediática. Hasta el momento de la publicación de la información, las autoridades no habían resuelto la solicitud.

¿Por qué Michelle Vieth pidió medidas de protección contra Héctor Soberón?

Según el comunicado, el equipo legal de Michelle Vieth acudió ante un Juez de Control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para solicitar medidas urgentes relacionadas con las declaraciones públicas que, asegura, ha realizado su expareja.

El documento señala que Héctor Soberón continúa hablando públicamente sobre el abuso que sufrió la actriz y sobre un video de carácter íntimo vinculado con esos hechos. La petición busca detener las conductas que Vieth considera perjudiciales para su integridad y que identifica como formas de violencia.

La solicitud representa una nueva acción legal en torno a un tema delicado de la vida personal de la actriz. No obstante, es importante precisar que las conductas señaladas corresponden a los argumentos expuestos por Vieth y su equipo jurídico; la petición de protección aún no había sido resuelta por las autoridades, según el reporte.

Michelle Vieth pide a los medios no difundir contenido relacionado con el caso

En la parte final del comunicado, la protagonista de telenovelas como “Soñadoras” y “Clase 406” hizo un llamado a los medios de comunicación para que eviten reproducir materiales relacionados con los hechos que denuncia.

La actriz busca frenar la difusión de contenido íntimo y las referencias públicas que, desde su perspectiva, contribuyen a la violencia mediática y digital que afirma enfrentar.

Michelle Vieth también es recordada por su participación en producciones como “La madrastra” y “Al diablo con los guapos”, además de sus apariciones en programas de entretenimiento como Big Brother y La isla, el reality.

Por ahora, la atención se centra en la respuesta de las autoridades judiciales ante la petición de protección y en las posibles medidas que podrían adoptarse en relación con la denuncia de la actriz.