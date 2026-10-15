Estos han sido los escándalos de Junior H; tras rumores de que tendría VIH.

Durante este jueves 15 de octubre de 2026, se corrió el rumor en redes sociales de que Junior H habría sido contagiado de VIH. El rumor cobró mayor fuerza debido a que varios usuarios comenzaron a señalar cambios físicos del artista, un hecho que generó más fuerza en la teoría del contagio.

A pesar de los señalamientos, no existe ningún reporte oficial, documento médico ni información verificada que confirme que el músico de corridos tumbados padece VIH. La versión se mantiene estrictamente como un rumor sin sustento real ni pruebas públicas; sin embargo, el artista si ha tenido fuertes escándalos a lo largo de su carrera.

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¿Cuáles han sido los escándalos de Junior H?

Los verdaderos escándalos públicos de Junior H en la industria musical han estado ligados a las restricciones gubernamentales en México sobre los "narcocorridos" y la apología del delito. En noviembre de 2025, el músico fue investigado y citado a declarar ante el Ministerio Público tras interpretar los temas "El Azul" y "El hijo mayor".

La interpretación de dichos temas en el Palenque de las Fiestas de Octubre en Zapopan derivó en que las autoridades multaran al músico con 33 mil pesos, disculpas públicas del artista y la cancelación temporal de algunas de sus fechas.

Aunado a esto; el músico enfrentó una multa de hasta un millón de pesos en 2025, impuesta por autoridades municipales en Tijuana por hacer esperar a sus seguidores cerca de seis horas para salir al escenario en la explanada del Estadio Caliente; a esto se suma una amenaza en una manta en la misma ciudad.

Para finalizar; el músico enfrentó cortes abruptos de su micrófono en pleno concierto debido a restricciones gubernamentales y censura contra los corridos que hacen referencia al narcotráfico. Esta situación se presentó en la Feria de San Marcos y en Aguascalientes en 2025.

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