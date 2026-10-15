Ferka se enfrenta a Alfredo Adame por defender a Niurka en la gala de La Granja VIP

La tensión se apoderó de la gala de La Granja VIP cuando Ferka y Alfredo Adame protagonizaron un enfrentamiento en plena transmisión, luego de que la conductora defendiera el trato hacia las mujeres dentro del reality, especialmente tras el conflicto entre Mono y Niurka durante la Asamblea.

La discusión entre los panelistas subió de tono cuando Adame lanzó fuertes calificativos contra Ferka, quien le reclamó la manera en que se dirigía a ella. El intercambio dejó en evidencia las diferencias de opinión sobre lo ocurrido dentro del programa y el comportamiento de sus participantes.

Adame a Ferka: eres una ignorante y mentirosa Ferka: vez como me ofendes Adame: no es una ofensa, es un facto 🤣🤣🤣🤣 !!!! #LaGranjaVIPMX #LaGranjaVIPmx #LaGranjaVIP https://t.co/VXjJlVlq2N — Sinceridad 🌟 (@Yane081214) October 15, 2026

“Eres una ignorante y mentirosa”, expresó Alfredo Adame, a lo que Ferka respondió: “¿Ves cómo me ofendes?”. Sin embargo, el actor no dio marcha atrás y contestó: “No es una ofensa, es un facto”, una frase que avivó todavía más la confrontación.

El momento llamó la atención por la postura de Ferka, quien defendió la importancia de cuestionar el trato hacia las mujeres en el reality, en particular por la manera en que Mono se dirigió a Niurka durante la Asamblea.

El cruce de declaraciones convirtió la gala en un nuevo foco de polémica y abrió el debate entre los panelistas sobre los límites de las opiniones, las ofensas y la forma en que se abordan los conflictos dentro de La Granja VIP.