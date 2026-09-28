La Granja VIP: Así fue el enfrentamiento entre Alfredo Adame y la esposa de Carlos Trejo

El día de ayer en La Granja VIP, se dio a conocer que Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado del reality, aunque las cosas se pusieron muy tensas cuando Alfredo Adame opinó de forma muy fuerte sobre el llamado ‘Cazafantasmas’.

Cabe mencionar que el actor, se encuentra como crítico del reality, pero todo ocurrió unos minutos antes de que se diera a conocer el nombre del eliminado, ya que Alfredo Adame mencionó: “Nostradame no se equivoca nunca”.

Noticia Destacada La Granja VIP: Carlos Trejo se convirtió en el tercer eliminado del reality

Alfredo Adame ocasiona polémica por sus palabras contra Carlos Trejo

Las palabras del conductor de televisión y ahora crítico, fueron muy fuertes, pues aseguró que Carlos Trejo se convirtió en una maceta dentro de La Granja VIP, ya que no tuvo interacción con los otros granjeros.

“La maceta más grande que ha visto en su vida”

Tras darse a conocer la eliminación de Carlos Trejo de La Granja VIP, fue su esposa Mery Rodríguez, quien salió en defensa de su pareja por las fuertes críticas de Alfredo Adame.

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“Lo que diga el señor no me interesa”

Además, no dudó en cuestionar su imparcialidad en la competencia, poniendo en duda su profesionalismo, ante esto, Adame aseguró que varios afirmaron que Carlos Trejo no estaba dando contenido.

“Claro que no te importa, porque eres una ignorante, eso es lo que eres”

Finalmente, Carlos Trejo se mostró muy agradecido con la oportunidad de formar parte de esta segunda temporada, además dejó en claro que él quería mostrar la persona que había detrás del personaje de ‘Cazafantasma’.

“Nada que ver, yo vengo a lo mío, vengo a hacer lo que tengo que hacer, hice lo que tenía que hacer”

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