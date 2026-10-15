Helluva Boss temporada 3 llega a Prime Video: Loona gana protagonismo y Stolas sorprende con una novela romántica

La empresa de asesinatos por encargo más caótica del Infierno está de regreso, pero sus integrantes tendrán que enfrentar problemas que no se solucionan con armas. Helluva Boss, la serie animada creada por Vivienne Medrano, estrena su tercera temporada en Prime Video con cambios importantes para sus protagonistas, nuevas complicaciones sentimentales y un papel más relevante para Loona.

Entre las novedades destacan el crecimiento profesional de Loona dentro de I.M.P. y la inesperada faceta literaria de Stolas, quien escribe una novela romántica de fantasía inspirada en su relación con Blitzø. Sin embargo, el humor característico de la producción seguirá acompañado de situaciones oscuras, conflictos personales y canciones originales.

¿Qué pasará en Helluva Boss temporada 3?

La nueva entrega mantiene como eje a Blitzø, el líder de Immediate Murder Professionals (I.M.P.), una compañía infernal que acepta encargos para asesinar objetivos en el mundo de los vivos. Su equipo está integrado por Moxxie, especialista en armas; Millie, experta en combate; y Loona, la sabuesa infernal que también se ocupa de la recepción.

Aunque los trabajos entre la Tierra y el Infierno continuarán, las relaciones personales tendrán un peso importante en los nuevos capítulos. Blitzø y Stolas intentarán aclarar qué significa su vínculo, mientras que Millie y Moxxie se prepararán para una sorpresa que podría cambiar sus vidas.

La historia también recuperará viejos enemigos y mostrará que algunos obstáculos no pueden resolverse mediante la violencia. De esta manera, la serie combinará las misiones de I.M.P. con los problemas emocionales que han marcado a sus personajes.

Loona asciende y Stolas escribe una novela romántica

Uno de los cambios más importantes de Helluva Boss temporada 3 será el nuevo lugar que ocupará Loona en la empresa. Después de pasar gran parte de la historia como recepcionista, la joven tendrá mayores responsabilidades dentro de I.M.P., lo que pondrá a prueba tanto sus capacidades como su relación con Blitzø, quien también es su padre adoptivo y jefe.

Por otro lado, Stolas protagonizará una de las situaciones más particulares de la temporada al escribir una novela romántica de fantasía en la que él y Blitzø aparecen como protagonistas. El adelanto de esta historia incluye una escena romántica que toma un giro sombrío cuando el príncipe demonio es secuestrado por Striker.

La combinación de romance, humor y peligro representa uno de los sellos de Vivienne Medrano, quien ha construido la serie a partir de cambios bruscos entre situaciones absurdas y momentos emocionales. La tercera temporada también contará con el sencillo original “(I Don’t Want Ta Be) Nobody’s BayBay”, que refuerza su identidad como comedia musical para adultos.

Helluva Boss pasa de YouTube a Prime Video

El estreno también representa una nueva etapa para Helluva Boss, que nació como una producción independiente publicada en YouTube. Durante años, la serie desarrolló una comunidad de seguidores gracias a su estilo irreverente, sus personajes y la libertad creativa de su equipo.

En abril de 2025 se anunció el acuerdo con Prime Video, plataforma que incorporó las dos primeras temporadas y el episodio especial “Mission: Zero”, además de encargar nuevas entregas. Con este cambio, los nuevos episodios comenzaron a estrenarse primero en el servicio de streaming y llegarán posteriormente a YouTube, una vez concluido el periodo de exclusividad.

Pese a la incorporación de Amazon MGM Studios como productora, los reportes sobre el acuerdo señalan que Medrano y su estudio SpindleHorse conservaron el control creativo y el montaje final. La principal transformación, por tanto, está relacionada con la distribución y el calendario de lanzamiento.

¿Quiénes integran el reparto de voces?

La tercera temporada mantiene a las voces que han dado vida a los protagonistas desde el inicio. Brandon Rogers interpreta a Blitzø; Richard Horvitz da voz a Moxxie; Vivian Nixon Williams participa como Millie; Erica Lindbeck interpreta a Loona, y Bryce Pinkham regresa como Stolas.

El elenco también incluye a Alex Brightman en distintos papeles episódicos y a Harvey Guillén como Vassago. La continuidad del reparto permitirá mantener la identidad de los personajes mientras sus historias avanzan hacia nuevos conflictos.

Además de su humor negro, la producción ha destacado por abordar las relaciones amorosas, la identidad y los vínculos familiares. Blitzø es pansexual, Moxxie es bisexual y Stolas es gay, aspectos que forman parte de las historias personales de los protagonistas.

¿Cuándo se estrena Helluva Boss temporada 3 y dónde verla?

La primera parte de Helluva Boss temporada 3 está integrada por siete episodios, distribuidos en tres fechas de estreno en Prime Video:

14 de octubre de 2026: episodios 1, 2 y 3.

episodios 1, 2 y 3. 21 de octubre de 2026: episodios 4 y 5.

episodios 4 y 5. 28 de octubre de 2026: episodios 6 y 7.

La segunda parte de la temporada está prevista para 2027, mientras que la cuarta entrega será la última de la serie, de acuerdo con los planes anunciados para la producción.

Los espectadores pueden encontrar las dos primeras temporadas y el especial “Mission: Zero” en Prime Video. Los nuevos capítulos llegarán a YouTube después de finalizar su periodo de exclusividad en la plataforma de Amazon.

Con el ascenso de Loona, los problemas sentimentales de Blitzø y Stolas y el regreso de las misiones más peligrosas de I.M.P., la tercera temporada buscará conservar el estilo que convirtió a Helluva Boss en un fenómeno de la animación independiente, ahora con una distribución internacional a través del streaming.