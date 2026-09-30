Gustavo Adolfo Infante revela la causa de la muerte de Jorge Kahwagi.

El periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante reveló durante la emisión del programa matutino ‘Sale el Sol’, la causa de la muerte del empresario, exboxeador y exdiputado mexicano Jorge Kahwagi Macari; quién falleció durante este miércoles 30 de septiembre.

La noticia del deceso de Kahwagi trascendió durante la mañana de este miércoles luego de que figuras públicas como el empresario Roberto Palazuelos y el político Manuel Velasco compartieran mensajes de condolencias dirigidos a la familia del exboxeador. Un hecho que generó sorpresa en el mundo del entretenimiento y política en México.

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¿Cuáles fueron las causas de la muerte de Jorge Kahwagi

De acuerdo con lo dicho por Gustavo Adolfo Infante durante el programa matutino, Jorge Kahwagi falleció a los 58 años a causa de un derrame cerebral (accidente cerebrovascular) en la Ciudad de México (CDMX), durante la mañana de este miércoles 30 de septiembre de 2026.

De acuerdo con lo reportado en la transmisión de ‘Sale el Sol’, el problema vascular ocurrió tras un historial de complicaciones de salud que el exintegrante de Big Brother VIP venía arrastrando en años recientes. El periodista aprovechó este espacio para expresar sus condolencias a los familiares y amigos de Kahwagi.

Aunque Gustavo Adolfo Infante señaló el derrame cerebral como el motivo del deceso del empresario, político y exboxeador, la familia de Jorge Kahwagi no ha emitido un comunicado oficial confirmando o detallando los dictámenes médicos del fallecimiento al momento del reporte.

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