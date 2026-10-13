Papa León XIV es hospitalizado en Roma para cirugía pulmonar y cancela su agenda hasta el 20 de octubre

El Papa León XIV fue hospitalizado este martes 13 de octubre de 2026 en el Policlínico Gemelli de Roma, Italia, para someterse a una cirugía destinada a extirpar un nódulo pulmonar, detectado durante una revisión médica de rutina.

El pontífice, de 71 años, llegó al centro hospitalario a las 13:10 horas, tiempo local, después de saludar desde su vehículo a los fieles que se encontraban en las inmediaciones del Vaticano.

La Santa Sede informó que la operación está programada para la tarde de este martes y será realizada por un equipo de cirugía torácica encabezado por el profesor Stefano Margaritora.

Se trata de la primera intervención médica de este tipo anunciada públicamente desde que León XIV asumió el pontificado el 8 de mayo de 2025.

¿Por qué será operado el papa León XIV?

El Vaticano explicó que el nódulo pulmonar fue descubierto en una etapa temprana durante estudios médicos rutinarios y no como consecuencia de síntomas.

El propio pontífice anunció el domingo, después del rezo del Ángelus, que los especialistas recomendaron retirar la lesión mediante una intervención quirúrgica.

Noticia Destacada Papa León XIV anuncia operación tras detección de un nódulo en uno de sus pulmones

Aunque todavía no se ha informado la naturaleza del nódulo, médicos han señalado que este tipo de lesiones pueden ser benignas o malignas.

El especialista en cirugía torácica Marco Scarci consideró que el procedimiento no representa un riesgo particularmente elevado, aunque el tiempo necesario para recuperar por completo la condición física puede extenderse más allá de la convalecencia inicial.

Vaticano cancela agenda del papa hasta el 20 de octubre

La Santa Sede informó que todas las actividades oficiales de León XIV fueron suspendidas hasta el 20 de octubre, mientras se desarrolla su recuperación.

Entre los compromisos cancelados se encuentra una misa prevista para este miércoles, con motivo de la clausura de una asamblea mundial sobre la familia.

En su lugar, la celebración será presidida por el cardenal Luis Antonio Tagle.

El Vaticano estima que la convalecencia inicial del pontífice podría durar aproximadamente una semana y anunció que emitirá un comunicado médico durante la noche de este martes, una vez concluida la operación.

¿Qué pasará con el viaje del papa León XIV a Sudamérica?

La intervención ocurre a pocas semanas de la gira que el pontífice tiene programada por Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre de 2026.

Hasta el momento, el Vaticano no ha anunciado modificaciones al itinerario.

Sin embargo, especialistas señalaron que habitualmente se recomienda evitar los viajes en avión durante aproximadamente 20 días después de una cirugía de estas características.

En el Policlínico Gemelli será intervenido quirúrgicamente el Papa León XIV en el transcurso de la tarde de este martes, 13 de octubre. Allí los fieles se han congregado para animarlo y orar por él. Conoce más dando clic en el siguiente enlace: https://t.co/nsFI8EVz8q — Vatican News (@vaticannews_es) October 13, 2026

León XIV, nacido en Chicago y con nacionalidad peruana, tiene previsto visitar Perú, país donde desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa.

Por ahora, la continuidad de la gira dependerá de su evolución médica y de las recomendaciones de los especialistas.

El Vaticano dará a conocer más detalles sobre el estado de salud del pontífice después de la intervención quirúrgica.

Con información de AFP

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