‘Lady Me Van a Descontar’: mujer se hace viral por discutir con motociclista

Una pasajera del transporte público se convirtió en protagonista de uno de los videos virales de los últimos días, luego de discutir con un motociclista que reclamaba los daños ocasionados a su vehículo por un camión.

La mujer, preocupada porque llegaría tarde a su trabajo, insistió en que podían descontarle parte de su sueldo, frase que terminó dándole su apodo en redes sociales.

¿Qué pasó con Lady Me Van a Descontar?

De acuerdo con los reportes sobre el caso, el conflicto comenzó cuando el conductor de un autobús presuntamente rompió uno de los espejos de una motocicleta y habría intentado continuar su camino sin resolver el problema.

El motociclista permaneció en el lugar para reclamar los daños, por lo que el avance del transporte público quedó detenido.

La situación molestó a algunos pasajeros que necesitaban llegar a sus destinos, pero una mujer fue quien terminó protagonizando la discusión.

En el video que circula en redes sociales, la pasajera le reclama al motociclista por impedir el paso y le exige que permita continuar el trayecto.

Durante el altercado, incluso intenta quitarle las llaves de su vehículo, mientras él le pide que no mueva su motocicleta.

La discusión sube de tono cuando la mujer explica por qué tiene tanta prisa: asegura que le descontarán dinero si no llega a tiempo a su empleo.