Película de terror se hace viral por anunciar la 'muerte del Papa León XIV'

Una película de terror se ha convertido en tendencia en las redes sociales, esto por la extraña coincidencia de una escena, la cual está siendo relacionada con la reciente hospitalización del Papa León XIV, quien fue operada para retirarle un nódulo del pulmón.

Se trata de la producción de terror ‘El Habitante’, la cual fue dirigida por Guillermo Amoedo y estrenada en 2017, la cual tiene una escena en donde en un programa de noticias se confirma la muerte del Santo Padre llamado León XIV, nombre que fue elegido por Robert Francis Prevost para su papado.

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Película tiene escena en donde se anuncia la muerte del Papa León XIV

La escena sale al principio de la película, donde tres hermanas entran a robar a la casa de un senador, mientras en las noticias se confirma la muerte del Papa León XIV, de acuerdo con lo mencionado por el programa en la cinta, la causa del fallecimiento fue una septicemia y un colapso cardiopulmonar, tras una semana en el hospital.

Incluso, los diálogos de la producción muestran un escenario de crisis en el Vaticano, por la muerte del Papa, la escena ha vuelto a ser tendencia por el estado de salud actual del Papa León XIV, quien fue diagnosticado con cáncer.

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¿Cuál es el estado de salud del Papa León XIV?

El Santo Padre fue operado el pasado martes 13 de octubre en el Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma. Tras la operación, la Santa Sede reveló que le quitaron el lóbulo inferior del pulmón derecho y que se detectó un adenocarcinoma pulmonar.

El Papa va a estar alrededor de una semana en el hospital, por lo que sus compromisos hasta el 20 de octubre fueron cancelados.

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