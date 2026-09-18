Edwin Luna revela si hubo infidelidad con Kim Flores 

Edwin Luna negó explícitamente que su reciente separación de Kimberly Flores se deba a una infidelidad o a la existencia de un tercero en discordia.

Tras anunciar una "pausa" en su matrimonio luego de nueve años juntos, el vocalista de La Trakalosa de Monterrey rompió el silencio ante los medios de comunicación y aclaró la verdadera razón de su distanciamiento.

El cantante explicó que su relación no es convencional ni tradicional. Detalló que ambos tenían pactos de pareja muy específicos que lamentablemente se rompieron.

Ambos artistas enfatizaron que se trata de un tiempo y espacio mutuo para trabajar en su relación. Luna expresó su profundo deseo de que la separación sea temporal y no llegue a términos legales.