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Hombre descubre que su esposa le fue infiel con su jefe y hace escándalo en su oficina: VIDEO

El reclamo del esposo engañado se hizo viral en las redes sociales, por hacer un escándalo en el banco.

Por Redacción Por Esto!

9 de oct de 2026

1 min

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Hombre descubre que su esposa le fue infiel con su jefe y hace escándalo en su oficina: VIDEO
Hombre descubre que su esposa le fue infiel con su jefe y hace escándalo en su oficina: VIDEO / X/@criticolombia4

En una relación cualquier cosa puede pasar, pero todo se complica cuando existe una infidelidad, pues la reacción suele no ser la mejor cuando se descubre la verdad.

Tal es el caso de un hombre que causó un escándalo al interior de un banco, luego de darse cuenta de que su esposa le había sido infiel con el director de la sucursal, por lo que tuvo el valor de ir a enfrentarlo.

Campeche registró la tasa de divorcios más alta de todo México durante 2025, según datos oficiales del INEGI.

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Esposo descubre infidelidad y hace escándalo en un banco

Los hechos quedaron grabados en video por los clientes del banco, quienes fueron testigos del enojo del marido al saber de la infidelidad, pues fue directo a la oficina del director del banco, quien se encerró en su oficina para no salir o ser agredido.

Sin embargo, al no salir de su oficina, el esposo enojado comenzó a aventar cosas, golpear y patear la puerta de la oficina, al no tener respuesta, aventó por la parte de arriba una base de metal al pequeño despacho.

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¿En dónde sucedieron los hechos?

Los hechos ocurrieron a finales de 2019, pero el video apenas se ha comenzado a hacer viral, también se ha revelado en las redes sociales, que los hechos ocurrieron en el municipio de Villanueva, Casanare, en Colombia.

Varios usuarios de las redes sociales, comentaron que la conducta del hombre era injustificada, mientras que otros mostraron su apoyo, pues había sufrido una infidelidad.

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