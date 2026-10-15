Elon Musk presenta el nuevo Tesla Roadster; un auto que vuela | VIDEO

En una transmisión en vivo de este jueves 15 de octubre, Elon Musk sacudió a la industria automotriz y aeroespacial al presentar oficialmente el diseño y las capacidades de demostración del esperado Tesla Roadster de segunda generación. Un vehículo que mostró la capacidad de volar.

En el evento celebrado la noche de este jueves, la compañía no solo mostró un automóvil de aceleración récord, sino un vehículo capaz de despegar levemente del suelo, realizar maniobras aéreas y mantenerse en el aire mediante tecnología heredada de SpaceX; sorprendiendo a la comunidad.

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¿Cómo fue la demostración del nuevo Tesla Roadster?

Durante la presentación, Tesla ofreció una exhibición en la que el nuevo Roadster utilizó un sistema avanzado de propulsores de gas frío que fueron colocados alrededor del perímetro del vehículo y un sistema de succión/ventilación multimodo; esta combinación permite al auto elevarse sobre la superficie, realizar giros en el aire y mantener estabilidad.

https://t.co/KBWjjWknXe — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

Según detalló Musk, las capacidades de elevación y maniobrabilidad aérea están reservadas para la variante más extrema con el paquete SpaceX, la cual incluye materiales ultraligeros como titanio, magnesio y fibra de carbono. Junto con estos detalles; se compartió las posibles fechas de lanzamiento.

¿Cuándo llegará el nuevo Tesla volador al mercado?

Elon Musk confirmó que las entregas y la producción en serie de esta versión avanzada están proyectadas para 2028. La versión base continuará con la configuración de superdeportivo de calle tradicional, mientras que el modelo con paquete de vuelo de SpaceX estará disponible exclusivamente bajo invitación.

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Asimismo, la compañía aclaró que las funciones de despegue con propulsores de gas frío no están homologadas para el uso en vías públicas, quedando restringidas a circuitos cerrados y pistas privadas adaptadas.

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