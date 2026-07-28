México podría demandar a SpaceX por caída de residuos y daños ambientales en Tamaulipas

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dejó abierta la posibilidad de que México presente una demanda contra SpaceX, empresa de Elon Musk, si los lanzamientos efectuados desde Texas provocan contaminación o la caída de residuos dentro del territorio y las aguas nacionales.

Durante su conferencia mañanera de este martes 28 de julio, la mandataria explicó que, por ahora, el Gobierno federal mantendrá la coordinación con Estados Unidos para prevenir afectaciones derivadas de las pruebas de los cohetes Starship.

Sheinbaum señaló que el mecanismo permite conocer con anticipación las fechas de los lanzamientos, emitir avisos a embarcaciones mexicanas y vigilar la posible caída de propulsores o fragmentos en el Golfo de México.

“Si llegara a requerirse una demanda, pues ya lo evaluaríamos”, indicó la presidenta al precisar que la vía legal permanece disponible en caso de comprobarse nuevos daños.

¿Por qué México podría demandar a SpaceX?

La preocupación del Gobierno mexicano se debe a la cercanía de Starbase, complejo aeroespacial de SpaceX ubicado en Boca Chica, Texas, frente a la costa de Tamaulipas.

En junio de 2025, autoridades mexicanas revisaron la zona fronteriza después de que la explosión de un cohete dispersó fragmentos metálicos. Algunos restos llegaron a predios del lado mexicano del río Bravo y fueron recuperados para determinar su composición y posibles riesgos ambientales.

Noticia Destacada Restos del cohete Starship de Elon Musk, cayeron en las playas de Tamaulipas

En ese momento, Sheinbaum reconoció que existían afectaciones y anunció una revisión de las normas nacionales e internacionales que podrían aplicarse a los lanzamientos de SpaceX.

El Congreso de Tamaulipas también solicitó la intervención de dependencias federales para investigar posibles daños en Playa Bagdad relacionados con actividades aeroespaciales registradas entre noviembre de 2024 y mayo de 2025.

¿Cómo vigila México los lanzamientos de Starship?

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, explicó que en el protocolo participan las secretarías de Relaciones Exteriores, Marina y Medio Ambiente, así como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y la Agencia Federal de Aviación Civil.

La coordinación contempla avisos antes de cada despegue, alertas para la navegación y seguimiento de las zonas donde podrían caer componentes de las naves.

De acuerdo con lo expuesto en la conferencia, el lanzamiento realizado durante la semana anterior no dejó residuos dentro de México ni en sus aguas territoriales.

¿México ya presentó una demanda contra la empresa de Elon Musk?

La advertencia de Sheinbaum no significa que exista una demanda inmediata contra SpaceX o Elon Musk. El Gobierno mexicano decidió mantener primero el diálogo con las autoridades estadounidenses y establecer medidas preventivas.

🚀🇲🇽📋La presidenta #Sheinbaum informó que el gobierno federal prioriza el diálogo con #SpaceX para establecer reglas y evitar que residuos de cohetes caigan en territorio mexicano.https://t.co/xIppQBb7fq — Ríodoce (@Riodoce_mx) July 28, 2026

La presidenta ya había planteado el tema a autoridades ambientales de Estados Unidos, debido a que ese país concede parte de los permisos necesarios para las operaciones de SpaceX.

Sin embargo, México podría iniciar acciones jurídicas si las investigaciones confirman contaminación, afectaciones a los ecosistemas de Tamaulipas o nuevas caídas de materiales en territorio nacional. Las autoridades continuarán con la vigilancia en Playa Bagdad, la desembocadura del río Bravo y otras zonas costeras cercanas a la plataforma de lanzamiento.

IO