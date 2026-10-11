Trump propone llamar “Océano Trump” al Atlántico o al Pacífico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso cambiar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico para que uno de ellos lleve su apellido. Como otra opción, mencionó llamarlo “Océano de las Américas”.

La idea surgió durante un mitin celebrado el sábado 10 de octubre en Clarksville, Tennessee. De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, el presidente hizo el comentario.

Noticia Destacada Trump ahora plantea un “Océano América” tras proponer renombrar el Golfo de México y el Lago Ontario

Durante su intervención, Trump dijo que Estados Unidos necesita tener un océano y un río con su nombre antes de que termine su mandato. Sin embargo, descartó cambiar el nombre del río Hudson y del río Misisipi.

Aunque el comentario llamó la atención por la posibilidad de modificar el nombre de dos de los océanos, por el momento Trump no anunció una orden ejecutiva ni presentó un plan formal para llevar a cabo el cambio. Por ahora, se trata de una idea que expresó durante el mitin.