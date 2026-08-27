Trump firma orden para renombrar lago Ontario como “Lago América” en plena tensión comercial con Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves 27 de agosto de 2026 una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario a “Lago América”, en medio de una nueva escalada de tensión política y comercial con Canadá.

Trump aseguró que la idea llevaba tiempo en consideración y recordó que días antes ya había adelantado públicamente su intención de impulsar el cambio de denominación.

El anuncio se produjo después de varios intercambios de críticas con el jefe de Gobierno de Ontario, Doug Ford, en un contexto marcado por amenazas arancelarias y desacuerdos sobre la industria automotriz.

¿Por qué Trump quiere cambiar el nombre del lago Ontario?

Durante su intervención, Trump comparó la decisión con el cambio de nombre que su gobierno impulsó previamente para el Golfo de México, al que se ha referido como “Golfo de América”.

“Tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora solo nos falta un océano”, comentó el mandatario, quien incluso mencionó de manera irónica la posibilidad de cambiar en el futuro el nombre del Atlántico o del Pacífico.

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El presidente no detalló en ese momento el alcance jurídico internacional de la orden ni cómo se aplicaría en la parte del lago que corresponde a Canadá.

Trump vuelve a amenazar con aranceles a Canadá

Trump aprovechó el anuncio para endurecer sus críticas contra el gobierno canadiense y reiteró que Estados Unidos podría imponer aranceles a los automóviles procedentes de Canadá.

Argumentó que busca incrementar la producción de vehículos dentro de territorio estadounidense y afirmó que las empresas canadienses pueden fabricar unidades para su propio mercado, pero no para Estados Unidos.

El mandatario también volvió a acusar a Canadá de beneficiarse durante años de la relación comercial bilateral.

Trump mezcla comercio y defensa en sus críticas

El presidente estadounidense añadió un componente militar a sus cuestionamientos y afirmó que Estados Unidos “defiende a Canadá gratis”, al señalar que Washington no recibe un pago directo por esa protección.

BREAKING: President Trump officially changes the name of Lake Ontario to Lake America.



"If you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now, all we need is an ocean." 👀 🇺🇸 pic.twitter.com/OZOmfibisP — The White House (@WhiteHouse) August 27, 2026

Trump sostuvo además que su país habría registrado pérdidas comerciales anuales cercanas a 60 mil millones de dólares en su relación con Canadá durante los últimos 15 años, una cifra que presentó para justificar su postura económica.

Pese al tono de sus críticas, cerró sus declaraciones al asegurar que mantiene afecto por la población canadiense.

El cambio de nombre del lago Ontario abre un nuevo frente simbólico en una relación bilateral que atraviesa tensiones por comercio, automóviles, aranceles y política exterior.

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