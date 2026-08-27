Trump ahora plantea un “Océano América” tras proponer renombrar el Golfo de México y el Lago Ontario

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a sorprender con otra propuesta para rebautizar accidentes geográficos y ahora planteó la posibilidad de cambiar el nombre del océano Atlántico o del Pacífico para denominar a alguno de ellos como “Océano América”.

La declaración se produjo este jueves 27 de agosto durante un acto en el Despacho Oval, donde Trump firmó una orden ejecutiva para renombrar el lago Ontario como “Lago América”.

“Ahora solo nos falta un océano. Quizás tengamos que cambiar el nombre del Atlántico y/o del Pacífico. Quizás cambiemos”, dijo el mandatario.

La frase tuvo un tono de broma, pero llega después de que Trump ya impulsó cambios similares con el Golfo de México y ahora con el lago Ontario, por lo que la propuesta encaja en una serie cada vez más amplia de intentos por incorporar el término “América” a distintas denominaciones geográficas.

Trump suma otro nombre geográfico a su lista

Trump recordó que desde enero de 2025 impulsó el cambio de denominación del Golfo de México a “Golfo de América” dentro de los registros oficiales estadounidenses.

Noticia Destacada Trump propone renombrar el Lago Ontario como “Lago América” en plena disputa comercial con Canadá

Ahora, tras firmar la orden sobre el lago Ontario, el mandatario resumió la situación con una frase: “Tenemos un golfo y tenemos un lago”.

El paso siguiente, al menos en su discurso, sería un océano.

Aunque la propuesta sobre el Atlántico o el Pacífico no ha sido presentada como una orden formal, Trump dejó abierta la posibilidad de continuar con esta política de cambios de nombre.

¿Puede Trump cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico?

Las órdenes ejecutivas emitidas por la Casa Blanca para modificar nombres geográficos tienen efecto sobre documentos, mapas y registros federales de Estados Unidos.

Eso significa que una eventual decisión sobre el Atlántico o el Pacífico no obligaría a otros países ni modificaría automáticamente la nomenclatura internacional.

En otras palabras, Washington puede cambiar la forma en que denomina oficialmente esos espacios dentro de su administración, pero no imponer esa denominación fuera de Estados Unidos.

Lago Ontario, nuevo episodio de tensión con Canadá

La propuesta del “Océano América” apareció después de que Trump formalizara el cambio de nombre del lago Ontario, que comparten Estados Unidos y Canadá.

La decisión ocurre en medio de una disputa comercial con Ottawa, marcada por nuevos aranceles y amenazas contra el sector automotriz canadiense.

Trump también ha insistido desde su regreso a la Casa Blanca en referirse a Canadá como el “estado 51” de Estados Unidos, una idea rechazada por el gobierno canadiense.

Además, amenazó con elevar al 50% los aranceles sobre vehículos, autopartes y acero procedentes de Canadá a partir del 1 de enero de 2027.

.@POTUS: "We have a Gulf and we have a Lake — now all we need is an ocean. Maybe we'll have to change the name of the Atlantic and/or the Pacific. Maybe we'll change them both." 🤣 https://t.co/Cj01PCOkSm pic.twitter.com/Tz7vGndw1S — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 27, 2026

Del Golfo de México al posible “Océano América”

La secuencia ya tiene cierto patrón: primero fue el Golfo de México, después el lago Ontario y ahora, aunque todavía como una posibilidad lanzada ante periodistas, uno de los dos grandes océanos que bordean Estados Unidos.

Por ahora, Trump no precisó si prefiere al Atlántico o al Pacífico para su nueva propuesta, ni anunció un procedimiento oficial.

Así que el “Océano América” permanece, de momento, en el terreno de las declaraciones presidenciales. Pero tratándose de una administración que ya convirtió otros cambios de nombre en órdenes ejecutivas, la ocurrencia no pasa del todo inadvertida.

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