Disturbios en Francia: Estos son los VIDEOS de las movilizaciones en diferentes ciudades

Las protestas en Francia escalaron este sábado 17 de octubre, cuando miles de personas salieron a las calles para manifestarse contra el encarecimiento de la vida, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de los servicios públicos.

Las movilizaciones se extendieron por distintas ciudades y estuvieron acompañadas de enfrentamientos entre manifestantes y policías, incendios y daños a edificios públicos y comercios.

París concentró una de las principales marchas, mientras que, en Marsella, Lyon, Limoges y otras localidades también se reportaron incidentes violentos.

La policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar algunos grupos y las autoridades informaron de alrededor de 400 detenciones en el país.

Imágenes de París hoy durante los disturbios: https://t.co/RySeOcgeqE — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) October 17, 2026

Disturbios en Francia: ¿qué muestran los videos de las protestas?

Las imágenes difundidas por medios internacionales muestran columnas de manifestantes, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, humo en las calles y daños en inmuebles durante las movilizaciones del 17 de octubre.

París y otras ciudades: enfrentamientos y disturbios Marsella: manifestantes irrumpen en el ayuntamiento Lyon: incendio en la oficina de turismo Limoges: incendio en el ayuntamiento

🇫🇷 #Francia en llamas: inflación, salarios bajos y aulas saturadas desatan disturbios. París con cientos de detenciones, Lyon con oficina de turismo saqueada e incendiada, y Marsella con invasión al ayuntamiento y ataque a comisaría. https://t.co/ImmCgwNOVf — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) October 17, 2026

¿Por qué hay protestas en Francia?

Las movilizaciones se desarrollaron en un contexto de inconformidad por el costo de vida, los precios de los combustibles, los salarios y las condiciones de los servicios públicos.

Las protestas estudiantiles que comenzaron semanas antes en centros educativos de los suburbios de París contribuyeron a extender el descontento.

Entre las demandas se encuentran mejores condiciones para la educación pública, mayor inversión y medidas para proteger el poder adquisitivo de los hogares.