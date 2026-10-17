Protestas en Francia: miles de estudiantes marchan en París y se enfrentan con policías; exigen más recursos para educación

Decenas de miles de estudiantes salieron a las calles de París, Francia, este sábado 17 de octubre, para exigir mayores recursos destinados a la educación pública, mejores becas y la contratación de profesores, durante una jornada de movilizaciones sociales que registró enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

La manifestación comenzó en la Plaza de la República, donde se concentraron miles de jóvenes provenientes de liceos y universidades francesas, después de varias semanas de protestas por las condiciones del sistema educativo.

La jornada estuvo marcada por momentos de tensión, luego de que grupos de manifestantes encapuchados protagonizaran choques con elementos policiales, quienes utilizaron gases lacrimógenos para dispersarlos.

¿Por qué protestan los estudiantes en Francia?

Las principales demandas de los estudiantes se relacionan con el incremento de las becas, la contratación de más docentes y el mantenimiento de escuelas y universidades.

De acuerdo con testimonios recopilados por la agencia EFE, algunos jóvenes señalaron que los apoyos económicos que reciben resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

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Moubarak, estudiante de la Universidad de la Sorbona, explicó que recibe una beca mensual de 80 euros, cantidad que no le permite solventar sus gastos de transporte y alimentación.

Por su parte, Malwen, estudiante de Derecho Internacional, denunció la falta de presupuesto en distintos niveles educativos y pidió mayores inversiones en los servicios públicos.

Enfrentamientos con policías y barricadas en París

Durante la movilización, grupos de jóvenes instalaron barricadas con vallas, bicicletas y mobiliario urbano, lo que provocó interrupciones a la circulación en distintas calles de la capital francesa.

Los enfrentamientos se registraron principalmente en las inmediaciones de la Plaza de la República y en vialidades cercanas al recorrido establecido por las autoridades hacia la plaza de Clichy.

Elementos antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos para contener los incidentes, mientras algunos manifestantes cuestionaron la actuación de las fuerzas de seguridad.

Situation hors de contrôle dans le secteur République à Paris. Départ de feu dans deux autres bâtiments en plus du restaurant. #17octobre #Paris https://t.co/q5rvJl938f — Luc Auffret (@LucAuffret) October 17, 2026

Francia despliega 10 mil policías ante jornada de protestas

Ante las movilizaciones convocadas en distintas ciudades, el ministro del Interior de Francia, Laurent Núñez, ordenó desplegar 10 mil policías y gendarmes en todo el país, de los cuales 5 mil fueron asignados a París.

Las protestas también incluyeron demandas relacionadas con las condiciones laborales en los hospitales públicos.

Trabajadores sanitarios denunciaron salarios insuficientes, falta de personal y problemas para atender a los pacientes.

La jornada reflejó el descontento de estudiantes y trabajadores con los recursos destinados a la educación, la salud y otros servicios públicos en Francia.

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