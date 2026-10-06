Francia vive masivas protestas estudiantiles: 256 mil marchan contra recortes y por mejoras en educación

Francia vivió este martes 6 de octubre una nueva jornada de protestas estudiantiles que reunió a cientos de miles de personas en París y otras ciudades del país, en medio de reclamos por mayores recursos para la educación y rechazo a los recortes en el sector público.

El Ministerio del Interior contabilizó 256 mil manifestantes en toda Francia, mientras que las organizaciones convocantes elevaron la cifra a 450 mil. En París, las autoridades reportaron 56 mil participantes.

Las movilizaciones comenzaron en septiembre con bloqueos y protestas de estudiantes de secundaria y posteriormente recibieron respaldo de sindicatos, padres de familia y organizaciones políticas.

Entre las principales demandas aparecen mejores condiciones en los planteles, mayor disponibilidad de docentes y personal, así como cambios en la organización del sistema educativo.

Protestas en Francia dejan cientos de detenidos

La jornada de este martes estuvo acompañada de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

De acuerdo con cifras oficiales recopiladas por AP, hubo casi 500 detenciones durante el día, mientras que desde el inicio de las movilizaciones el número acumulado de arrestos supera varios miles.

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Las protestas también han dejado numerosos heridos entre estudiantes, personal educativo y fuerzas de seguridad. Uno de los casos que generó mayor atención ocurrió en Lens, donde un adolescente de 15 años perdió una mano durante una intervención policial; el hecho permanece bajo investigación.

Gobierno francés enfrenta presión por crisis educativa

El movimiento estudiantil coincide con un escenario de tensión política y económica para el Gobierno francés.

El Ejecutivo enfrenta críticas por las condiciones de los servicios públicos y por sus planes presupuestarios, mientras la situación de la deuda y el costo del financiamiento han aumentado la presión sobre las cuentas públicas.

Las protestas también han abierto un debate sobre la actuación de las fuerzas de seguridad. La Inspección General de la Policía Nacional mantiene abiertas varias investigaciones relacionadas con posibles abusos durante las movilizaciones.

France Is The Absolute BIRTHPLACE Of All This WOKE/DEI, Post Modernist Critical Race & Gender Theory Bullshit. Mixed Feelings Watching It Burn. — BC Trailhand (@richardredseal) October 6, 2026

Movilizaciones también entran al debate político rumbo a 2027

Las protestas ocurren además a pocos meses de las elecciones presidenciales de 2027, lo que ha llevado a distintos partidos a fijar postura sobre el movimiento.

Figuras y organizaciones de izquierda han respaldado algunas de las demandas estudiantiles, mientras integrantes del Gobierno han acusado a sectores políticos de intentar capitalizar el descontento.

Por ahora, el movimiento mantiene como principales ejes la exigencia de mayores recursos para la educación, mejores condiciones en los centros escolares y cambios en el funcionamiento del sistema educativo. La movilización de este 6 de octubre confirma que el conflicto iniciado en septiembre continúa extendiéndose por distintas regiones de Francia.

IO