Atropellan a diputada Helen Haines en Australia; está en estado crítico e investigan posible ataque

La diputada independiente australiana Helen Haines, de 65 años, se encuentra en estado crítico después de ser atropellada por un vehículo frente a su oficina electoral en Wangaratta, al noreste de Melbourne, este lunes 19 de octubre de 2026.

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, calificó el incidente como un acto deliberado, mientras que las autoridades confirmaron la detención de un hombre de 43 años, presuntamente responsable de conducir el automóvil involucrado.

La Policía de Victoria informó que la legisladora sufrió lesiones de gravedad y fue trasladada a un hospital de Melbourne para recibir atención médica.

¿Qué ocurrió con la diputada Helen Haines en Australia?

De acuerdo con las autoridades australianas, Haines fue embestida por un vehículo Toyota Land Cruiser cuando se encontraba en las inmediaciones de su oficina electoral, ubicada en Wangaratta, a poco más de 200 kilómetros de Melbourne.

Tras el atropellamiento, varias personas que se encontraban en el lugar lograron retener al conductor hasta la llegada de los agentes policiales.

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Durante la revisión del automóvil, las autoridades localizaron un cuchillo, que fue asegurado como parte de las investigaciones.

El superintendente interino de la Policía de Victoria, Ashley Mason, confirmó que la víctima presentó lesiones críticas, mientras que el conductor quedó bajo custodia.

Gobierno australiano investiga motivos del ataque contra Helen Haines

El primer ministro Anthony Albanese aseguró que el atropellamiento no fue accidental y expresó su solidaridad con la legisladora y sus familiares.

“No fue un accidente. Fue un acto deliberado”, declaró el mandatario a la cadena pública ABC.

Albanese explicó que todavía se desconocen las motivaciones del presunto agresor y que la unidad antiterrorista participa en las investigaciones para determinar las circunstancias del ataque.

También manifestó su preocupación por el incremento de amenazas y expresiones de violencia dirigidas contra representantes políticos en Australia, especialmente a través de las redes sociales.

BREAKING: Federal MP Helen Haines was struck by a white Land Rover outside her electoral office on Murphy Street, Wangaratta, at approximately 3:30pm this afternoon. https://t.co/4liuY4HZ36 — 𝕯𝖊𝖆𝖉 𝖂𝖎𝖓𝖌𝖘🏖✈️ (@suburbangrrl73) October 19, 2026

¿Quién es Helen Haines, la diputada atropellada en Australia?

Helen Haines llegó al Parlamento australiano en 2019 como representante independiente de la circunscripción de Indi, después de desarrollar una trayectoria profesional como enfermera y partera.

Durante su carrera política ha impulsado iniciativas relacionadas con la transparencia gubernamental, el combate a la corrupción y las políticas ambientales.

Tras conocerse el incidente, su familia confirmó que la legisladora recibía atención médica y agradeció la intervención de las personas que acudieron a auxiliarla.

Asimismo, solicitó privacidad mientras continúa su tratamiento.

La Policía Federal Australiana y las autoridades de Victoria mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer si el ataque tuvo una motivación política o de otra naturaleza.

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