Síguenos

Última hora

Quintana Roo

Pasajero de autobús que se dirigía a Palenque provoca movilización de cuerpos de emergencia en Tulum

Internacional

Quién era Susy Aponte, la periodista y candidata asesinada en Perú, en medio de simpatizantes

Susy Aponte, de 44 años y aspirante a la gobernación del departamento de Áncash, fue atacada mientras recorría con simpatizantes un mercado en el distrito de Caraz.

Por AFP

20 de sept de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

La periodista instantes previos a ser asesinada a balazos.
La periodista instantes previos a ser asesinada a balazos. / Foto: Captura de video

Una periodista y candidata a las elecciones regionales en Perú fue asesinada a balazos mientras realizaba un acto de campaña en un mercado, informaron autoridades.

Susy Aponte, de 44 años y aspirante a la gobernación del departamento de Áncash, fue atacada mientras recorría con simpatizantes un mercado en el distrito de Caraz en esa región. Aponte postulaba a las elecciones regionales del 4 de octubre.

El ataque dejó cinco personas heridas de bala que fueron trasladas al hospital regional y un venezolano detenido, informó este sábado la policía en un comunicado, tras el atentado.

Aponte tenía un portal informativo, "China Polo Dominical", donde difundía denuncias sobre presuntas irregularidades y corrupción en la policía. Hace unos días denunció en sus redes sociales que recibió amenazas desde las prisiones.

El Jurado Nacional de Elecciones condenó el asesinato y "exigió que las autoridades competentes esclarezcan el caso con la mayor celeridad". "La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática", indico en un comunicado el organismo electoral.

Ucrania lanza ataque masivo contra Moscú con 450 drones dirigidos a la capital

Noticia Destacada

Moscú enfrenta su mayor ataque con drones; Rusia reporta 450 aparatos

El Consejo de la Prensa Peruana, que agremia a periodistas en Perú, solicitó una investigación por el asesinato de la comunicadora.

"Es necesario que se esclarezcan los móviles del homicidio. Otros casos de asesinatos no han sido esclarecidos", señaló en sus redes sociales. Cuatro periodistas peruanos fueron asesinados en 2025, según la policía.

Te puede interesar