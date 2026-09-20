Quién era Susy Aponte, la periodista y candidata asesinada en Perú, en medio de simpatizantes

Una periodista y candidata a las elecciones regionales en Perú fue asesinada a balazos mientras realizaba un acto de campaña en un mercado, informaron autoridades.

Susy Aponte, de 44 años y aspirante a la gobernación del departamento de Áncash, fue atacada mientras recorría con simpatizantes un mercado en el distrito de Caraz en esa región. Aponte postulaba a las elecciones regionales del 4 de octubre.

El ataque dejó cinco personas heridas de bala que fueron trasladas al hospital regional y un venezolano detenido, informó este sábado la policía en un comunicado, tras el atentado.

VIDEO | La candidata peruana al gobierno regional de Áncash (occidente), Susy Aponte, fue asesinada cuando recorría la ciudad andina de Caraz en plena campaña electoral y días después de denunciar, a través de sus redes sociales, que recibía amenazas de muerte. 📹 Virales en redes sociales. — EFE Noticias (@EFEnoticias) September 20, 2026

Aponte tenía un portal informativo, "China Polo Dominical", donde difundía denuncias sobre presuntas irregularidades y corrupción en la policía. Hace unos días denunció en sus redes sociales que recibió amenazas desde las prisiones.

El Jurado Nacional de Elecciones condenó el asesinato y "exigió que las autoridades competentes esclarezcan el caso con la mayor celeridad". "La violencia no tiene cabida en una sociedad democrática", indico en un comunicado el organismo electoral.

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El Consejo de la Prensa Peruana, que agremia a periodistas en Perú, solicitó una investigación por el asesinato de la comunicadora.

"Es necesario que se esclarezcan los móviles del homicidio. Otros casos de asesinatos no han sido esclarecidos", señaló en sus redes sociales. Cuatro periodistas peruanos fueron asesinados en 2025, según la policía.