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Reportan a Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, grave de salud

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Reportan a Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, grave de salud

Kim Jong-un habría sufrido un derrame cerebral, motivo por el que estaría siendo atendido en China.

Por Redacción Por Esto!

19 de oct de 2026

1 min

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Reportan a Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, grave de salud
Reportan a Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte, grave de salud / X/@LangmanVince

De acuerdo con la información que ha sido revelada por el diario británico ‘The Sun’, han comenzado a circular algunas versiones que afirman que el dictador de Corea del Norte, habría sufrido una hemorragia cerebral.

Por ese motivo, el mandatario habría sido trasladado a China para ser atendido de emergencia. La publicación del medio inglés, ha retomado información que salió en las redes sociales.

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Sin embargo, hasta el momento no hay pruebas, ni declaraciones oficiales sobre el estado de salud de Kim Jong-un. Las versiones que han salido, afirman que el mandatario tendría un problema neurológico grave.

¿Qué está pasando con la salud de Kim Jong-un?

La información publicada por el medio británico sobre la salud de Kim Jong-un, retoman las versiones que presuntamente fueron difundidas por el opositor del gobierno chino, Wanjun Xie, los cuales tampoco cuentan con pruebas sobre la condición médica.

Kim Jong-un, presidente de Corea del Norte

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Una de las versiones que más fuerza ha tomado, es que Kim Jong-un habría sido llevado a Beijing, la capital de China para recibir atención especializada, por lo que fue ingresado al Peking Union Medical College Hospital.

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