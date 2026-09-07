Rusia y Corea del Norte inauguran su primer puente vehicular y refuerzan conexión estratégica

Rusia y Corea del Norte inauguraron este lunes 7 de septiembre de 2026 su primer puente vehicular, una obra construida sobre el río Tumen que amplía la infraestructura de conexión entre ambos países y que forma parte del fortalecimiento de su relación estratégica.

El nuevo paso carretero se encuentra cerca del llamado Puente de la Amistad, una conexión ferroviaria inaugurada en 1959. La estructura tiene poco más de un kilómetro de longitud, con 424 metros del lado ruso y 581 metros en territorio norcoreano.

La obra se localiza en la región rusa de Primorie y comenzó a construirse en abril de 2025, después de que el proyecto recibiera el respaldo de los presidentes Vladimir Putin y Kim Jong-un.

¿Cuántos vehículos podrán cruzar el nuevo puente?

El primer ministro ruso, Mijaíl Mishustin, informó que el paso tendrá capacidad para recibir hasta 300 automóviles diarios.

Durante la ceremonia de inauguración, celebrada por videoconferencia, sostuvo que la nueva infraestructura puede impulsar los intercambios comerciales, económicos, científicos, tecnológicos y culturales entre Moscú y Pionyang.

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Rusia y Corea del Norte ya cuentan con conexiones aéreas y ferroviarias directas, pero ambos gobiernos consideran que la nueva carretera permitirá ampliar el movimiento de personas y mercancías.

Puente lleva el nombre de Yákov Novichenko

La nueva estructura fue bautizada en honor a Yákov Novichenko, oficial del Ejército Rojo que en 1946 salvó la vida de Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte, durante un ataque con granada.

En la inauguración participaron funcionarios rusos y el embajador norcoreano Sin Hong-chol.

Ucrania expresa preocupación por posible uso militar

La organización ucraniana Truth Hounds ha cuestionado la explicación centrada en turismo y comercio.

El grupo sostiene que el puente también podría facilitar movimientos militares entre ambos países, incluida la transferencia de soldados o armamento vinculados con la guerra en Ucrania.

Esta interpretación no ha sido presentada como el objetivo oficial de la obra por Moscú o Pionyang.

North Korea and Russia opened their first road bridge over the Tumen River, marking another step in their growing strategic ties. pic.twitter.com/deP9MJdKaO — Clash Report (@clashreport) September 7, 2026

Rusia y Corea del Norte estrechan su relación

Los vínculos bilaterales se han fortalecido desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022.

En 2024, Putin visitó Pionyang y firmó con Kim Jong-un un acuerdo estratégico que incluyó una cláusula de defensa mutua en caso de agresión.

Rusia también ha reconocido públicamente la asistencia militar norcoreana en el contexto del conflicto, mientras ambos gobiernos continúan ampliando su cooperación política, económica y de seguridad.

IO