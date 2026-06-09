Corea del Norte acelera su programa nuclear y Kim Jong-un descarta la desnuclearización

Corea del Norte volvió a colocar su programa nuclear en el centro de la tensión internacional, luego de que Kim Jong-un anunciara planes para reforzar sus fuerzas atómicas “a un ritmo exponencial”.

El mensaje fue difundido junto con imágenes del líder norcoreano en una instalación que, según Corea del Sur, podría tratarse de una nueva planta de enriquecimiento de uranio. La aparición pública ocurrió días después de que Pyongyang rechazó cualquier posibilidad de desnuclearización.

La postura norcoreana responde a los llamados de Estados Unidos, Japón, India y Australia, integrantes del grupo Quad, que pidieron la “desnuclearización completa” de Corea del Norte tras una reunión en Nueva Delhi.

¿Qué dijo Kim Jong-un sobre el programa nuclear de Corea del Norte?

Kim Jong-un ha insistido en que el estatus nuclear de Corea del Norte es irreversible. En febrero de 2026 afirmó que su país no renunciará a esa condición y condicionó cualquier diálogo con Estados Unidos a que Washington reconozca a Pyongyang como Estado con armas nucleares.

La posición se ha endurecido durante los últimos años. En 2023, Corea del Norte modificó su Constitución para incorporar su política de desarrollo de fuerza nuclear, mientras elevó el deterioro de sus relaciones con Corea del Sur.

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A principios de mayo de 2026, los servicios de inteligencia surcoreanos señalaron que Pyongyang codificó una política de “lanzamiento nuclear automático” en caso de que su mando central o el propio Kim sean atacados por fuerzas hostiles.

¿Cuántas armas nucleares tendría Corea del Norte?

La capacidad nuclear de Corea del Norte es difícil de medir, debido a la falta de supervisión independiente. En 2024, la Federación de Científicos Estadounidenses estimó que el país cuenta con material fisionable suficiente para producir hasta 90 ojivas, aunque probablemente habría ensamblado alrededor de 50.

La comunidad de inteligencia estadounidense sostiene que Pyongyang sigue comprometido con la expansión de sus armas estratégicas, incluidos misiles y ojivas nucleares.

También se ha reportado que Corea del Norte trabaja en armas nucleares tácticas, ojivas más ligeras y dispositivos de mayor potencia, además de misiles balísticos intercontinentales y sistemas capaces de alcanzar Corea del Sur, Japón y eventualmente territorio estadounidense.

¿Podría Corea del Norte realizar otra prueba nuclear?

Corea del Norte ha realizado seis pruebas nucleares subterráneas desde 2006. La última ocurrió en 2017, cuando Pyongyang afirmó haber probado una bomba de hidrógeno capaz de ser lanzada desde un misil balístico intercontinental.

Aunque el régimen anunció después que no haría más ensayos, informes de inteligencia de Estados Unidos indican que su centro de pruebas nucleares fue restaurado y estaría listo para una séptima detonación cuando el gobierno norcoreano lo decida.

🇰🇵 Declaración fuerte de Kim Jong-un.



"Si Irán lo desea, podemos proporcionarles misiles contra Israel. Uno solo de estos misiles podría destruir por completo a Israel."



El líder norcoreano eleva el tono y ofrece apoyo militar directo a Irán en medio de las tensiones en Oriente… pic.twitter.com/t0TjVi6M4X — China en Español (@ChinaEnEsp) June 8, 2026

Expertos en control de armas consideran que Kim Jong-un podría esperar una justificación técnica antes de ordenar una nueva prueba, debido al costo diplomático que implicaría incluso para sus aliados, como China y Rusia.

Para Pyongyang, las armas nucleares siguen siendo un elemento central de disuasión y supervivencia del régimen. En un contexto marcado por tensiones con Washington, deterioro del diálogo con Seúl y ataques contra aliados de Irán, Corea del Norte parece tener pocos incentivos para modificar su estrategia.

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