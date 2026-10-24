Lula y Flávio Bolsonaro cierran campañas con actos masivos antes del balotaje en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro realizaron este sábado 24 de octubre sus últimos actos de campaña antes del balotaje presidencial del domingo 25, en una elección que se anticipa cerrada. Sondeos recientes colocan a ambos dentro del margen de error.

Lula encabezó una movilización en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, donde sus simpatizantes ocuparon parte de la zona costera con banderas y prendas rojas. El mandatario avanzó entre la multitud en una camioneta y centró parte de su mensaje en la defensa de la soberanía brasileña.

Flávio Bolsonaro, por su parte, reunió a seguidores y motociclistas en Belo Horizonte, donde realizó actividades proselitistas en la Praça da Liberdade antes del cierre de campañas.

Lula centra cierre de campaña en soberanía de Brasil

Durante el acto en Copacabana, Lula sostuvo una copia de la Constitución y una bandera brasileña.

En su discurso planteó la elección como una definición sobre la soberanía del país y cuestionó la cercanía política de Bolsonaro con Estados Unidos y con el presidente Donald Trump. Esa interpretación forma parte del mensaje de campaña de Lula.

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El presidente busca un cuarto mandato no consecutivo después de haber quedado en segundo lugar en la primera vuelta.

Flávio Bolsonaro busca consolidar ventaja de primera vuelta

Flávio Bolsonaro llegó al balotaje después de obtener 47.03 por ciento de los votos en la primera vuelta, frente a 45.2 por ciento de Lula, según los datos citados por medios que cubren la elección.

Durante su movilización en Belo Horizonte, simpatizantes del senador defendieron propuestas centradas en seguridad y menor dependencia del Estado.

Bolsonaro, de 45 años, es hijo del expresidente Jair Bolsonaro y representa al Partido Liberal.

Flávio Bolsonaro e único candidato que vai trazer Redução de impostos e mais segurança pública para o povo brasileiro e mais segurança jurídica Flávio Bolsonaro presidente.22. https://t.co/csWLqGjod3 — Gilberto Santana (@gilsantm16) October 24, 2026

Último debate tuvo más propuestas y menos ataques

Ambos candidatos participaron el viernes en el último debate televisado antes de la votación.

El encuentro en TV Globo incluyó discusiones sobre economía, infraestructura y políticas públicas, aunque también hubo acusaciones y ataques personales entre los aspirantes.

🇧🇷 Lula (PT) encerra sua última campanha política com ato na Avenida Paulista, em São Paulo. Presidente, que busca a reeleição, fez uma caminhada pela Avenida segurando a Constituição e uma bandeira do Brasil. 📸 Paulo Pinto/Agência Brasil https://t.co/yZvxbXnK4u — Eixo Político (@eixopolitico) October 24, 2026

Cerca de 160 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo. Los resultados suelen conocerse pocas horas después del cierre de las urnas debido al sistema electrónico de votación utilizado en Brasil.

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