Presidenta de México señala que acuerdo con Petrobras está pausado por las elecciones en Brasil

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, abordó este miércoles el estatus del memorándum de entendimiento y cooperación energética pactado entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la estatal brasileña Petrobras.

El tema fue mencionado poor la mandataria durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de octubre realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

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Cuestionada sobre los posibles escenarios y el impacto que podría sufrir dicha alianza en caso de un cambio de gobierno tras las elecciones presidenciales en Brasil, la mandataria mexicana precisó que el convenio se mantiene en su fase inicial de entendimiento mutuo sin mayores avances operativos por el momento.

Sheinbaum Pardo explicó que el desarrollo de los trabajos conjuntos se ha pausado de manera estratégica a la espera de que concluya el proceso electoral en la nación sudamericana.

No obstante, confió en que la relación bilateral permita reanudar el proyecto en el futuro cercano, recordando que el propósito central de esta colaboración radica en aprovechar la tecnología y experiencia técnica de Petrobras, principalmente en tareas de exploración de hidrocarburos.

"Quedó en el entendimiento y no se ha avanzado más, pues obviamente por la elección en Brasil. Creemos que podemos seguir avanzando, vamos a esperar", señaló la jefa del Ejecutivo federal ante los cuestionamientos de los medios de comunicación.

IO