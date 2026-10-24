Tiroteo en Florida deja 12 heridos cerca de estadio; seis son menores

Un tiroteo ocurrido cerca de un estadio de futbol americano en Tallahassee, Florida, Estados Unidos, dejó al menos 12 personas heridas, entre ellas seis menores de edad, durante la noche del sábado 24 de octubre.

El ataque se registró en medio de las actividades por el regreso a casa de la Universidad Florida A&M.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades, 11 de las víctimas presentaban heridas de bala, mientras que al menos tres personas resultaron gravemente lesionadas.

La policía inició una investigación para esclarecer lo sucedido y determinar quiénes participaron en el ataque.

El jefe de la Policía de Tallahassee, Lawrence Revell, informó que hasta el último reporte no se habían realizado detenciones.

¿Qué pasó en el tiroteo cerca del estadio en Florida?

La investigación preliminar apunta a que una pelea ocurrió antes de que comenzaran los disparos. El incidente tuvo lugar en una zona concurrida, después de un partido de futbol americano y durante las celebraciones universitarias.

Las autoridades atendieron el reporte y comenzaron a recabar información para reconstruir la secuencia de los hechos. Hasta el momento, no se habían anunciado públicamente los nombres de posibles responsables.

Entre las 12 personas lesionadas se encuentran seis menores de edad. Según la información difundida por la policía, 11 víctimas recibieron impactos de bala y al menos tres presentaban heridas de gravedad.

Las autoridades no habían divulgado todos los detalles sobre la identidad de las personas afectadas ni sobre su evolución médica. La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque.