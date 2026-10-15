Anticipan tormentas en Campeche este fin de semana: Onda Tropical y una vaguada aumentarían la intensidad de las lluvias

Al persistir el ambiente caluroso por la formación de una vaguada, se pronostican lluvias fuertes, actividad eléctrica y turbonadas para el Estado de Campeche y el resto de la península de Yucatán.

Este sistema se extiende desde Centroamérica y, con el apoyo de un vórtice ciclónico en la tropósfera superior, provocará precipitaciones de moderadas a fuertes en la región sur-sureste del país.

Ante estas condiciones, autoridades de la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado (Seprocicam) recomendaron a la población tomar precauciones por el riesgo de actividad eléctrica y posibles turbonadas.

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Para Campeche se prevé que continúen las temperaturas calurosas, con cielo de medio nublado a nublado, lluvias moderadas a fuertes y algunas puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y rachas fuertes de viento.

Estas condiciones se deben a la interacción de un canal de baja presión sobre la bahía de Campeche con una vaguada en niveles medios y altos que se extiende desde el norte de Florida hasta la península de Yucatán. A ello se suma el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe y una onda tropical ubicada sobre el golfo de Honduras, que se desplaza hacia el oeste y se aproxima a la región peninsular.

Ayer, las temperaturas más altas se registraron en los municipios Carmen, Escárcega y Candelaria, donde el termómetro alcanzó una máxima de 35 grados centígrados y una mínima de 25.

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Les siguieron las cabeceras municipales de Campeche, Seybaplaya y Champotón, donde se reportaron máximas de 34 grados y mínimas de 24.

En la zona norte, los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Dzitbalché registraron temperaturas máximas de 33 grados y mínimas de 23, mientras que en Hopelchén y Calakmul las máximas llegaron a 32 grados y las mínimas descendieron a 22.

Las condiciones de inestabilidad aumentarán hacia el fin de semana, cuando se prevé un incremento en la intensidad de las lluvias debido al desarrollo de una extensa vaguada inducida sobre la región y al arribo de una nueva onda tropical.