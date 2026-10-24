Trump y Melania votan anticipadamente en Florida antes de las elecciones de medio mandato

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, votaron anticipadamente este sábado 24 de octubre en el condado de Palm Beach, Florida, rumbo a las elecciones legislativas de medio mandato del próximo 3 de noviembre.

Tras emitir su voto, el mandatario se dirigió a Perry, Georgia, para participar en un mitin de apoyo a candidatos republicanos.

La jornada electoral anticipada se convirtió también en una oportunidad para que Trump defendiera su estrategia de campaña, con la que busca movilizar a sus simpatizantes en la recta final antes de unos comicios que definirán la composición del Congreso estadounidense.

Trump presume su ritmo de campaña rumbo a las elecciones

Después de votar en las oficinas del Supervisor de Elecciones del Condado de Palm Beach, Trump afirmó ante periodistas que está dedicando un esfuerzo extraordinario a respaldar a otros candidatos republicanos.

El presidente aseguró que ha realizado actos prácticamente a diario y defendió su participación en campañas de aspirantes a cargos legislativos y estatales, incluso en lugares donde no conoce personalmente a todos los candidatos.

https://t.co/zBns51uxoB — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2026

Trump también reconoció que los presidentes en funciones suelen enfrentar dificultades en las elecciones de medio mandato.

Sus declaraciones se producen después de que encuestas citadas en reportes de esta semana señalaran una ventaja de alrededor de diez puntos para los demócratas, un escenario que aumenta la presión sobre los republicanos de cara al 3 de noviembre.