"Verdadero heroísmo": policía celebra esfuerzos por detener al autor de matanza en escuela de Estados Unidos

El joven autor de un tiroteo en una escuela primaria de Estados Unidos que dejó cuatro muertos había sido alumno de la clase de necesidades especiales allí, informó el viernes la policía, que exaltó el heroísmo de quienes ayudaron a detener el ataque.

Un adolescente de 16 años identificado por las autoridades como Griffin J. John II abrió fuego el jueves por la tarde en la escuela Silver Rail de la localidad de Bend, en Oregon.

Cuatro personas (tres niños de cinco, ocho y 11 años y una profesora de 25 años) murieron, mientras que otro pequeño y un profesor resultaron gravemente heridos en el ataque ocurrido en el noroeste del país.

Una tercera maestra trató de arrebatarle el arma de fuego al atacante, contó a periodistas Mike Krantz, jefe de la policía de Bend.

Fue entonces cuando Kaylub Giamanco, de 36 años y padre de dos pequeños que estudian en el centro, intervino. Regresaba a casa para su pausa del almuerzo cuando escuchó disparos y vio al tirador.

"Él escuchó el tiroteo y vio a la maestra involucrada en un altercado físico con el sospechoso (...) y disparó su arma, impactando al sospechoso varias veces", explicó Krantz.

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"Esto es verdadero heroísmo, y no vemos mucho de eso en la sociedad", apuntó sobre Giamanco, que cuenta con permiso para portar armas.

El presidente Donald Trump y el poderoso lobby proarmas de Estados Unidos defendieron el derecho de los "ciudadanos respetuosos de la ley" a estar armados, tras lo ocurrido en Bend.

"Tuvimos a un gran héroe que intervino e hizo lo que había que hacer", dijo Trump este viernes. "Es algo terrible, pero gracias a Dios por un hombre que tenía un arma y sabía cómo usarla", añadió.

"Todo está vacío"

El viernes, la pequeña ciudad de Bend seguía conmocionada por la tragedia. Las calles estaban vacías en esta zona conocida por sus paisajes naturales, sus rutas de senderismo y sus pistas de esquí, que atraen cada año a decenas de miles de visitantes.

Todas las escuelas permanecieron cerradas. "Mi nieto debería estar en clase, con todos sus amigos", declaró a la AFP Kristen Vanetsky, de 52 años.

"Todo el mundo debería estar allí, aprendiendo, divirtiéndose y esperando con ilusión el fin de semana. Pero todo está vacío. No hay nada. Ni siquiera están los pájaros", añadió.

La noche cayó y decenas de personas, incluidos niños, se reunieron para una vigilia. "En este momento nos necesitamos más que en cualquier otro momento en la historia de nuestro pueblo", dijo Marissa Hurdly, una de las organizadoras.

La Asociación Nacional del Rifle (NRA) también celebró la actuación de Giamanco en el tiroteo.

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"El terrible acto de violencia en Oregón es un nuevo recordatorio de la importancia de contar con ciudadanos armados que respeten la ley", indicó la NRA en la red X.

"Cuando comenzó el ataque, un habitante intervino con un arma de fuego para detener al tirador antes de que pudiera causar más daño", señaló la organización. Fue una "muestra del heroísmo de los ciudadanos comunes", coincidió.

"Muy solitario"

El responsable del tiroteo había sido alumno de la clase de necesidades especiales en la misma escuela donde abrió fuego el jueves.

Vecinos del edificio donde vivía con su madre contaron a la AFP que parecía solitario y retraído, salía muy poco, siempre acompañado de ella.

"Era muy solitario, lo veía siempre de negro, muy serio, encorvado, no decía buenos días o buenas noches, parecía muy retraído", dijo un vecino que prefirió no identificarse por temor a represalias.

El viernes, el apartamento estaba en silencio, con las cortinas del balcón cerradas. "No sabes al lado de quién vives", dijo uno de los residentes.

Con casi 350 millones de habitantes, Estados Unidos cuenta con más armas de fuego en circulación que población.

El movimiento March For Our Lives, surgido tras una masacre en un instituto de Florida en 2018, cuestionó la postura del influyente lobby armamentista.

"La NRA quiere que se centren en cómo terminó el suceso, pero sería mejor concentrarse en cómo empezó: un sistema que permitió que un arma de fuego cayera en manos de una persona de 16 años", escribió en X.

"La crisis de la violencia armada está matando a nuestros hijos. Basta ya", declaró en la misma red social la asociación Giffords, que aboga por un mayor control de las armas de fuego.

La Corte Suprema, de mayoría conservadora, debatirá en diciembre sobre el derecho de los estados y las autoridades locales a prohibir debido a su peligrosidad la posesión de ciertos fusiles semiautomáticos tipo AR-15, de las armas más populares del país.