Kim Jong-un llega a China por nuevo puente fronterizo en medio de tensiones internacionales

El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, llegó este sábado 24 de octubre de 2026 a la ciudad china de Dandong, en la provincia de Liaoning, tras cruzar un nuevo puente sobre el río Yalu, de acuerdo con información difundida por la agencia surcoreana Yonhap, que citó a una fuente gubernamental.

La visita se produjo después de la inauguración de esta infraestructura fronteriza, que conecta Dandong con Sinuiju, en territorio norcoreano, y busca facilitar el comercio entre ambos países. En un primer momento, las autoridades de China y Corea del Norte no habían confirmado oficialmente el desplazamiento del dirigente.

La agencia estatal china Xinhua informó que Wang Huning, integrante del Comité Permanente del Politburó del Partido Comunista de China, recibió a Kim a su llegada. Sin embargo, la versión sobre una posible recepción del primer ministro chino, Li Qiang, difundida previamente por medios surcoreanos, no fue confirmada por las autoridades chinas.

Kim Jong-un visita China tras inauguración de puente fronterizo

El puente sobre el río Yalu tiene una extensión aproximada de tres kilómetros y cuatro carriles para vehículos. Su apertura, concretada a mediados de octubre después de varios retrasos, representa un nuevo punto de conexión entre ambos países.

Pionyang presentó la obra como una muestra de la amistad con Pekín y una oportunidad para ampliar el intercambio comercial bilateral, en un contexto de fortalecimiento de sus relaciones políticas y económicas.

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El viaje de Kim también coincide con el aniversario de la intervención de China en la Guerra de Corea, conflicto que enfrentó a Corea del Norte y Corea del Sur entre 1950 y 1953, con el respaldo de potencias extranjeras a ambos bandos.

Hasta el momento de los reportes citados, no se había confirmado si el dirigente norcoreano participaría en actos conmemorativos.

Kim exige un ejército norcoreano más fuerte

La visita a China se produce después de que Kim Jong-un pidiera a sus fuerzas armadas intensificar el entrenamiento militar y convertirse en una de las fuerzas más poderosas del mundo.

Los medios estatales norcoreanos informaron que el dirigente transmitió ese mensaje durante una reunión de dos días con comandantes militares en Pionyang. También solicitó que las unidades del Ejército reforzaran sus capacidades técnicas y operativas para mejorar su preparación para el combate.

North Korea's Kim Jong Un Is In China, Claims South Korea https://t.co/fHkgiMMkwF https://t.co/kSvERVAtdb — NDTV World (@NDTVWorld) October 24, 2026

La visita ocurre antes de la cumbre de APEC en China

El desplazamiento de Kim se registra a menos de un mes de la reunión de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista en Shenzhen, China, según el reporte citado.

El encuentro reunirá a dirigentes internacionales, entre ellos el presidente chino, Xi Jinping, y se ha mencionado la posibilidad de reuniones entre Xi, el mandatario estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladímir Putin.

Por ahora, no existe confirmación de que Kim Jong-un participe en esos encuentros. Su llegada a territorio chino, sin embargo, coincide con un periodo de intensa actividad diplomática y con el fortalecimiento de los vínculos entre Pekín y Pionyang.

IO