Presidente Trump asegura que acuerdo comercial con México está muy cerca; Sheinbaum busca reducir aranceles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Gobierno está cerca de alcanzar un acuerdo comercial con México, el cual consideró que será favorable para la economía estadounidense y expresó su esperanza de que también represente beneficios para los mexicanos.

Durante declaraciones ante medios de comunicación en los jardines de la Casa Blanca, el mandatario republicano señaló que las negociaciones avanzan, aunque no proporcionó detalles sobre los puntos que estarían próximos a resolverse.

Trump también mencionó que Canadá mantiene conversaciones con Washington para conseguir un acuerdo comercial y aseguró que Estados Unidos cuenta con una posición favorable en las negociaciones.

"Nosotros tenemos todas las cartas", expresó el presidente estadounidense al referirse al proceso de diálogo comercial con sus socios de América del Norte.

¿Qué dijo Trump sobre el acuerdo comercial con México?

El presidente estadounidense afirmó que el entendimiento podría concretarse próximamente y reiteró que espera alcanzar condiciones favorables para su país.

"Estamos muy cerca de un acuerdo con México. Será un acuerdo muy bueno, espero que para ellos también", declaró este viernes 23 de octubre.

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Sobre Canadá, indicó que su Gobierno mantiene una posición de negociación que considera ventajosa, mientras las autoridades canadienses continúan los esfuerzos para alcanzar un acuerdo con Washington.

¿Qué aranceles busca reducir México en las negociaciones con Estados Unidos?

Las declaraciones de Trump coinciden con lo señalado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado martes 20 de octubre, cuando confirmó avances importantes en las conversaciones comerciales, aunque reconoció que todavía existen diferencias por resolver.

La mandataria mexicana explicó que el objetivo de su administración es reducir al máximo los aranceles estadounidenses que actualmente afectan a tres sectores:

Industria automotriz.

Acero.

Aluminio.

Además, México busca evitar la imposición de nuevos gravámenes a sus exportaciones.

Watch: On the Mexico and Canada trade deals, US President Donald Trump says, "We're very close to a deal with Mexico... Canada's working very hard to make a deal with us... we have all the cards in both of them." (Source: White House/Rapid Response 47) https://t.co/UvsOWGTOSA — IANS (@ians_india) October 23, 2026

Sheinbaum señaló que Washington ha presentado propuestas para disminuir determinadas tarifas a cambio de compromisos por parte del Gobierno mexicano, pero aclaró que cualquier acuerdo deberá respetar la Constitución y las leyes nacionales.

La presidenta sostuvo que las negociaciones han avanzado, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, y reiteró que su Gobierno no aceptará condiciones que perjudiquen la economía mexicana o la generación de empleos.

Por ahora, ambos mandatarios coinciden en que las conversaciones se encuentran en una etapa avanzada, pero no han anunciado una fecha para formalizar el acuerdo comercial.

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