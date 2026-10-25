Presidente de Cuba felicita a Lula da Silva por su victoria en las elecciones de Brasil

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó este domingo sus más calurosas felicitaciones a Luiz Inácio Lula da Silva tras su triunfo electoral en Brasil tras la votación de este 25 de octubre, al que calificó como una "victoria histórica".

A través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter), el mandatario cubano manifestó su beneplácito en nombre del gobierno y del pueblo de Cuba, resaltando el significado de este resultado para la nación sudamericana.

"Estimado hermano @LulaOficial, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo", escribió Díaz-Canel en la primera parte de su mensaje.

Estimado hermano @LulaOficial, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo. 1/2 https://t.co/5U9azS8Mvc — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 26, 2026

El pronunciamiento refleja la sintonía política entre ambos gobiernos y subraya las expectativas de La Habana respecto al relanzamiento de los lazos bilaterales y la integración regional en América Latina bajo el liderazgo de Lula da Silva, enfocado en la justicia social y la soberanía popular.

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