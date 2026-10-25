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Presidente de Cuba felicita a Lula da Silva por su victoria en las elecciones de Brasil

Por medio de sus redes sociales, Miguel Díaz envió un mensaje al triunfador electoral.

Por Redacción Por Esto!

25 de oct de 2026

1 min

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Presidente de Cuba felicita a Lula por su victoria en las elecciones de Brasil
Presidente de Cuba felicita a Lula por su victoria en las elecciones de Brasil / Parlamento Cubano.

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, expresó este domingo sus más calurosas felicitaciones a Luiz Inácio Lula da Silva tras su triunfo electoral en Brasil tras la votación de este 25 de octubre, al que calificó como una "victoria histórica".

A través de su cuenta oficial en la red social X (anteriormente Twitter), el mandatario cubano manifestó su beneplácito en nombre del gobierno y del pueblo de Cuba, resaltando el significado de este resultado para la nación sudamericana.

"Estimado hermano @LulaOficial, te felicito en nombre del gobierno y pueblo cubanos por esta victoria histórica que garantiza la continuidad del camino de paz, soberanía y justicia social emprendido por el pueblo brasileño bajo tu liderazgo", escribió Díaz-Canel en la primera parte de su mensaje.

El pronunciamiento refleja la sintonía política entre ambos gobiernos y subraya las expectativas de La Habana respecto al relanzamiento de los lazos bilaterales y la integración regional en América Latina bajo el liderazgo de Lula da Silva, enfocado en la justicia social y la soberanía popular.

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