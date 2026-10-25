Flávio Bolsonaro votó en Brasil durante la segunda vuelta presidencial

El senador Flávio Bolsonaro acudió a votar la mañana de este domingo 25 de octubre en Río de Janeiro, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil, en la que compite contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.

El candidato del Partido Liberal (PL) emitió su sufragio alrededor de las 8:20 horas, tiempo de Brasilia, en la Escuela Municipal Barão Homem de Melo, ubicada en Vila Isabel, al norte de la ciudad. Llegó acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro, y de su madre, Rogéria Bolsonaro.

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Tras votar, Flávio llamó a los brasileños a participar en la jornada electoral y afirmó que el país necesita un cambio.

La votación de este domingo definirá quién ocupará la Presidencia de Brasil durante el próximo periodo. En la primera vuelta, Flávio obtuvo 47.03 por ciento de los votos válidos, mientras que Lula alcanzó 45.16 por ciento, por lo que ninguno consiguió la ventaja necesaria para ganar en esa ronda.

Por su parte, Lula también acudió a votar durante la mañana en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo. La jornada electoral concluirá a las 17:00 horas, tiempo de Brasilia, y posteriormente comenzará la difusión de los resultados oficiales.