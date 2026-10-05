Resultados Elecciones Brasil 2026: Se irán a balotaje, con Flávio Bolsonaro delante de Lula por sorpresa

Las elecciones presidenciales de Brasil celebradas este domingo 4 de octubre de 2026 concluyeron con el escrutinio de prácticamente la totalidad de las mesas votadas, confirmando que la definición del Poder Ejecutivo se resolverá en una segunda vuelta electoral (balotaje) programada para fines de mes.

Con un avance del conteo superior al 99,99% de las actas procesadas, el candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, dio la sorpresa al posicionarse en el primer lugar de la contienda con un 47,03% de los votos válidos. Por su parte, el presidente en funciones y candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Luiz Inácio Lula da Silva, obtuvo el 45,16%.

Noticia Destacada Elecciones en Brasil 2026: Lula y Flávio Bolsonaro llegan empatados en medio de tensión con Estados Unidos

Dado que ninguno de los aspirantes alcanzó el umbral del 50% más uno de los votos requeridos por la legislación brasileña para asegurar la presidencia de manera directa en la primera etapa, Flávio Bolsonaro y Lula da Silva disputarán la jefatura de Estado en el balotaje.

Las restantes opciones políticas obtuvieron porcentajes menores, entre las que destacan el consultor Augusto Jorge Cury (Avante) con un 2,89% y Renan Antônio Ferreira dos Santos (MISSAO) con un 2,24% de los votos.

🗳️ “Vamos a poner fin a la era del PT”, afirmó Flávio Bolsonaro tras quedar en primer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. Con 99.83% escrutado, el senador opositor obtuvo 47.07% de los votos, frente al 45.11% de Lula da Silva. Ambos disputarán la Presidencia en segunda vuelta. ➡️ “Brasil quiere un cambio”, sostuvo Flávio Bolsonaro al celebrar los resultados. https://t.co/3dI1ft4gc8 — Azucena Uresti (@azucenau) October 5, 2026

Durante los meses previos, la contienda estuvo atravesada por tensiones con Estados Unidos tras sanciones y restricciones de visados aplicadas por la administración del presidente Donald Trump hacia funcionarios brasileños, tema que Lula denunció como injerencia externa mientras Bolsonaro capitalizó su cercanía diplomática con Washington.

Flávio Bolsonaro orientó su discurso hacia el combate de las organizaciones criminales, la austeridad fiscal y el descontento de la población ante la inflación y la percepción de inseguridad. Bolsonaro utilizó la figura de su padre como pilar movilizador para atraer al electorado conservador y prometió gestiones relacionadas con su situación legal.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal