Cierran proceso penal contra Francisco Garduño por incendio en Ciudad Juárez

El Poder Judicial de la Federación resolvió declarar la extinción de la acción penal y el sobreseimiento definitivo de la causa penal incoada contra Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), en relación con el incendio ocurrido en marzo de 2023 en la estancia migratoria de esta ciudad.

Durante la audiencia celebrada en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez, la autoridad judicial determinó que Garduño cumplió íntegramente con los requisitos y compromisos fijados en el plan de reparación y las condiciones estipuladas bajo el esquema de suspensión condicional del proceso.

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Con este fallo, el exfuncionario queda formalmente absuelto del procedimiento penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público que se le imputaba. Proceso que derivó de la tragedia ocurrida el 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en la que 40 personas de diversas nacionalidades perdieron la vida.

Tras decretarse la conclusión del proceso, el extitular del INM manifestó ante el tribunal que durante todo el procedimiento prefirió mantener reserva procesal y ejercer su derecho a guardar silencio, argumentando que a lo largo de su gestión en el servicio público se condujo con apego a la ley y respeto a los derechos humanos.

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