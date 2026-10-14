Citlalli Hernández descarta contender por la candidatura alcaldía Cuauhtémoc 

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido Morena, Citlalli Hernández Mora, confirmó de manera oficial que no tiene intención de registrarse ni de buscar la candidatura para competir por la candidatura de la alcaldía Cuauhtémoc con miras a los comicios locales.

Hernández detalló que mantendrá su enfoque prioritario en las tareas organizativas e internas que le han sido asignadas dentro de la estructura partidista. Aunque reconoció y agradeció el interés y las inquietudes manifestadas por diversos sectores de la militancia y simpatizantes de la demarcación que la impulsaban a contender.

“Yo no tengo ningún interés en una candidatura. No me voy a registrar” declaró la funcionaria al ser cuestionada sobre la posibilidad de contender por la candidata de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

🔴Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, rechazó tener interés en contender por la alcaldía Cuauhtémoc. Sin embargo, se dijo abierta a dialogar con la militancia para construir un acuerdo sobre quién buscará gobernar la demarcación. Por ahora, afirmó que está concentrada en la definición de candidaturas, coaliciones y procesos electorales del partido. https://t.co/BW7W0seQCT — Azucena Uresti (@azucenau) October 15, 2026

La presidenta aclaró que por el momento su trabajo prioritario se centra en la conducción de los procesos de selección interna. Respecto a los tiempos y procedimientos estatutarios para definir a la persona que encabezará la candidatura del partido, la dirigencia precisó que la Comisión Nacional de Elecciones aún cuenta con el tiempo normativo suficiente.

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